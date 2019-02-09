Агент: «Интервью Жамалетдинова перевели верно, но не передали эмоции»

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о резонансом интервью своего подопечного польской прессе.
– Вчера вы сказали, что вам еще предстоит обсудить с Жамалетдиновым это интервью. Удалось поговорить?
– Сразу после звонка вашего коллеги я набрал Тимуру. Мы обсудили с ним ситуацию. Теперь у меня есть понимание, что произошло.
– Неправильный перевод?
– Да перевод то, может быть, и правильный. Просто не расставлены акценты. Не такая тональность. Эмоции Тимура немного не так перенесены на бумагу. Тон другой.
– В смысле?
– Давайте разберем по некоторым фразам. Когда Тимур говорил, что у Слуцкого были хорошие отношения с тренером Чалова, он сказал это в шутку.
– В шутку?
– Да. Я вам клянусь, что когда Тимур играл в ЦСКА, он никогда не жаловался на то, что Леонид Викторович его ущемляет из-за каких-то нефутбольных моментов. Польскому СМИ он заявил, что, возможно, дружба Слуцкого с тренером Чалова как-то повлияла на положение вещей. Но это была ирония, шутка! Они с журналистом посмеялись над этой версией, улыбались. Но смех, эту тональность не перенесли на бумагу… Получилось, что Жамалетдинов утверждает безапелляционно. То же самое – про Березуцких и Игнашевича.
– Вы про фразу игрока о том, что он не расстроился, когда ветераны завершили карьеру?
– Да. Ни для кого не секрет, что Сергей, Василий и Алексей к молодым игрокам относились очень требовательно. Это нормально. А как по-другому? ЦСКА – топ-клуб, в котором ветераны справедливо спрашивают с молодых, чтобы они выпрыгивали из штанов. Тимур имел в виду, что он и его ровесники выдохнули, когда Игнашевич и братья завершили карьеру. То есть тут тоже присутствовал юмор. А выдали все как какую-то негативную мысль Жамалетдинова…