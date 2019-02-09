Агент Жамалетдинова пообщался с ЦСКА об интервью своего клиента

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Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА , сообщил, что уже переговорил с представителем «армейцев» об интервью своего подопечного польской прессе.

Пару дней назад футболист в общении с прессой заявил, что бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий не любил его и не давал ему шансов заиграть в первой команде. Также он неоднозначно высказался о ветеранах команды Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких.