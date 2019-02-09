Агент Жамалетдинова пообщался с ЦСКА об интервью своего клиента

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА, сообщил, что уже переговорил с представителем «армейцев» об интервью своего подопечного польской прессе.
Пару дней назад футболист в общении с прессой заявил, что бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий не любил его и не давал ему шансов заиграть в первой команде. Также он неоднозначно высказался о ветеранах команды Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких.
Сегодня разговаривал с представителем клуба. Беседа прошла в нормальном формате. Просто обменялись мнениями. Все по-доброму обсудили. Я думаю, что проблем никаких нет, мы друг друга поняли. В ЦСКА никто крест на Тимуре не ставит. Он воспитанник. Про клуб ни одного плохого слова не сказал. А то, что неправильно передали эмоциональную сторону интервью… Ну это же не вина футболиста. Просто надо в следующий раз быть внимательным, правильнее формулировать свои мысли и брать материал на вычитку.
Главное ляпнуть.
А потом агенты,коллектив и болельщики додумывают.
Главное ляпнуть.
А потом агенты,коллектив и болельщики додумывают.
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Что заявляют БЫВШИЕ СпаМовцы о своём клубе реречислять не буду, сам знаешь, достаточно вспомнить перлы Ловчева и Ренгольда.)))))))
Что заявляют БЫВШИЕ СпаМовцы о своём клубе реречислять не буду, сам знаешь, достаточно вспомнить перлы Ловчева и Ренгольда.)))))))
А тут черпак базар не профильтровал... разобрались, поняли и простили...)))
А тут черпак базар не профильтровал... разобрались, поняли и простили...)))
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а ещё лучше читать по бумажке, раз не умеешь выражать свои мысли правильно)
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а ещё лучше читать по бумажке, раз не умеешь выражать свои мысли правильно)