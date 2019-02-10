«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Сессеньона 50 млн фунтов

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к защитнику «Фулхэма» Райану Сессеньону.
Манкунианцы готовы заплатить за 18-летнего футболиста 50 млн фунтов. Сам футболист недавно признался, что пока не планирует покидать «Фулхэм».
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Лестер Сити
|19:00
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Челси
|Испания. Примера 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Закончился первый тайм
|Леганес
|2:0
|Бетис
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Реал Сосьедад
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Эйбар
|22:45
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:30
|24’
|Болонья
|1:0
|Дженоа
|17:00
|сегодня
|Торино
|-:-
|Удинезе
|17:00
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|СПАЛ
|17:00
|сегодня
|Сампдория
|-:-
|Фрозиноне
|20:00
|сегодня
|Сассуоло
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Милан
|-:-
|Кальяри
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Вердер
|-:-
|Аугсбург
|20:00
|сегодня
|Фортуна
|-:-
|Штутгарт
|Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Монпелье
|-:-
|Монако
|17:00
|сегодня
|Тулуза
|-:-
|Реймс
|17:00
|сегодня
|Нант
|-:-
|Ним
|19:00
|сегодня
|Ренн
|-:-
|Сент-Этьен
|19:00
|сегодня
|Генгам
|-:-
|Лилль
|23:00
|сегодня
|Ницца
|-:-
|Лион
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|09:00
|Матч завершен
|Мельбурн Виктори
|1:2
|Перт Глори
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Нефтчи
|2:0
|Кешля
|15:30
|сегодня
|Сабаил
|-:-
|Зира
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Динамо Тр
|-:-
|Фуше-Круже
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Беселижа
|-:-
|Вора
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Влажния
|-:-
|Шенколли
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Поградеси
|-:-
|Бюлис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Томори Берат
|-:-
|Аполония Фьер
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кукес
|-:-
|Тирана
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Луфтетари Жирокас
|-:-
|Фламуртари
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Камза
|-
|-
|-
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Норвич Сити
|-:-
|Ипсвич Таун
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Атлетико Тукуман
|0:0
|Тальерес Кордоба
|01:20
|Матч завершен
|Индепендьенте
|2:1
|Унион СФ
|23:10
|сегодня
|Ньюэллс Олд Бойз
|-:-
|Росарио Сентраль
|23:10
|сегодня
|Годой-Крус
|-:-
|Сан-Мартин Тукуман
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Атлетико Феникс
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Акассусо
|-:-
|Тристан Суарес
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Химнасия Мендоса
|2:0
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|01:05
|Матч завершен
|Чакарита Хун
|0:2
|Индепендьенте Р
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Химнасия Жужуй
|-:-
|Нуэва Чикаго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Платенсе
|-:-
|Альмагро
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Арсенал С
|-:-
|Олимпо
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Экскурсионистас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан Мартин Бурзако
|-:-
|Берасатеги
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Арменио
|-:-
|Итусаинго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Аргентино Кульмес
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Серкль Брюгге
|-:-
|Брюгге
|20:00
|сегодня
|Андерлехт
|-:-
|Зюлте-Варегем
|22:00
|сегодня
|Гент
|-:-
|Мускрон
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Витория Кон
|-:-
|Жекие
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакобина
|-:-
|Алагоиньяс
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакупенсе
|-:-
|Жуазейренсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Баия
|-:-
|Витория
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жувентуд
|-:-
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Бразил де Пелотас
|-:-
|Айморе
|23:30
|сегодня
|Гремио
|-:-
|Авенида
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Америка Мин
|3:1
|УРТ
|15:30
|сегодня
|Боа
|-:-
|Томбенсе
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Вила-Нова
|-:-
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Крузейро
|-:-
|Тупинамбас
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Арагуа
|0:0
|Сулия
|-
|-
|-
|00:00
|Матч завершен
|Депортиво Лара
|2:0
|Монагас
|-
|-
|-
|00:45
|Матч завершен
|Португеса
|1:2
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Самора
|1:0
|Эстудиантес М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Льянерос
|-:-
|Минерос Гайана
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Гуайра
|-:-
|Депортиво А
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Тачира
|-:-
|Каракас
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Магдебург
|-:-
|Хольштайн
|15:30
|сегодня
|Эрцгебирге
|-:-
|Ингольштадт
|15:30
|сегодня
|Дармштадт
|-:-
|Хайденхайм
|Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Аален
|-:-
|Меппен
|16:00
|сегодня
|Айнтрахт Бр
|-:-
|Вехен
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Реал Эспанья
|1:1
|Марафон
|-
|-
|-
|04:15
|Матч завершен
|Платенсе
|0:1
|УПНФМ
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|АЕК
|-:-
|ОФИ
|20:00
|сегодня
|Атромитос
|-:-
|Левадиакос
|20:30
|сегодня
|ПАОК
|-:-
|Олимпиакос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Закончился первый тайм
|Хобро
|0:0
|Хорсенс
|16:00
|сегодня
|Ольборг
|-:-
|Раннерс
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Нордшелланд
|-:-
|Брондбю
|20:00
|сегодня
|Копенгаген
|-:-
|Оденсе
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Хапоэль Хад
|-:-
|Бней-Иегуда
|22:00
|сегодня
|Бейтар
|-:-
|Маккаби Хф
|Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Закончился первый тайм
|Алькоркон
|1:0
|Кадис
|18:00
|сегодня
|Альбасете
|-:-
|Мальорка
|20:00
|сегодня
|Гранада
|-:-
|Депортиво
|20:00
|сегодня
|Альмерия
|-:-
|Нумансия
|22:00
|сегодня
|Малага
|-:-
|Лас-Пальмас
|Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Фоджа
|-:-
|Пескара
|17:00
|сегодня
|Ливорно
|-:-
|Козенца
|23:00
|сегодня
|Верона
|-:-
|Кротоне
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Арис
|-:-
|Этникос
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Эносис
|-:-
|АПОЭЛ
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Омония
|-:-
|Докса
|19:00
|сегодня
|АЕК
|-:-
|Алки Ор
|Колумбия. Примера А 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Хагуарес Кор
|1:2
|Мильонариос
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Санта-Фе
|0:1
|Депортес Толима
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Энвигадо
|1:0
|Альянса Петролера
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Метелин
|1:1
|Унион Магдалена
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Депортес Киндио
|-:-
|Богота
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Орсомарсо
|-:-
|Университарио Пп
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Сантос
|0:1
|Перес Селедон
|-
|-
|-
|05:00
|Матч завершен
|Депортиво Саприсса
|0:0
|Алаюэленсе
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кармелита
|-:-
|Картагинес
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Даллас
|1:3
|Сан Антонио
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Олимпия Л
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|06:30
|Матч завершен
|Лос-Анджелес Гэл
|1:1
|Торонто
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Нью-Йорк Ред Б
|-:-
|Финикс Райзинг
|-
|-
|-
|14:00
|Матч отменен
|Ахмат
|-:-
|Ваккер
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Лехия
|-:-
|Олимпия Гр
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Черноморец Од
|-:-
|Ракув Ченстохова
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Хаугесунд
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Монтеррей
|4:0
|Лобос БУАП
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Керетаро
|0:2
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Пачука
|2:0
|Монаркас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Америка
|0:3
|Леон
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Некакса
|3:3
|Гвадалахара
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Толука
|-:-
|Крус Асуль
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:15
|40’
|Фортуна Сд
|2:0
|Экселсиор
|16:30
|сегодня
|Гронинген
|-:-
|Витесс
|16:30
|сегодня
|Эммен
|-:-
|Ден Хааг
|18:45
|сегодня
|Утрехт
|-:-
|ПСВ
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Либертад
|4:0
|Хенерал Диас
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Соль де Америка
|0:1
|Олимпия
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Арка
|-:-
|Корона
|20:00
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Легия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Боавишта
|-:-
|Санта-Клара
|18:00
|сегодня
|Брага
|-:-
|Шавеш
|20:30
|сегодня
|Бенфика
|-:-
|Насионал Ф
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Фейренсе
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Дунэря Кэлэраши
|2:1
|Конкордия
|-
|-
|-
|19:30
|сегодня
|КСМС
|-:-
|Газ Метан
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Университатя Кр
|-:-
|Клуж
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|13:30
|60’
|Коньяспор
|0:0
|Малатияспор
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Гёзтепе
|-:-
|Аланьяспор
|19:00
|сегодня
|Галатасарай
|-:-
|Трабзонспор
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Кардифф МЮ
|-:-
|Нэви Сефн-Друидс
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Интер
|-:-
|Риека
|19:30
|сегодня
|Хайдук
|-:-
|Локомотива Зг
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к защитнику «Фулхэма» Райану Сессеньону.
Манкунианцы готовы заплатить за 18-летнего футболиста 50 млн фунтов. Сам футболист недавно признался, что пока не планирует покидать «Фулхэм».