«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Сессеньона 50 млн фунтов

сегодня, 13:14

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к защитнику «Фулхэма» Райану Сессеньону.

Манкунианцы готовы заплатить за 18-летнего футболиста 50 млн фунтов. Сам футболист недавно признался, что пока не планирует покидать «Фулхэм».