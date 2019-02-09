«Барселона» летом попробует подписать защитника «Лиона»

Согласно данным из прессы, защитник «Лиона» Ферлан Менди попал в сферу интересов «Барселоны».
Сообщается, что каталонский клуб попробует подписать футболиста летом. Испанцы находятся под впечатлением от игры Ферлана во французском чемпионате.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Фулхэм
|0:3
|Ман Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Хаддерсфилд
|-:-
|Арсенал
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Кристал Пэлас
|-:-
|Вест Хэм
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Уотфорд
|-:-
|Эвертон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Саутгемптон
|-:-
|Кардифф
|18:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|Борнмут
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Бернли
|Испания. Примера 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Хетафе
|3:1
|Сельта
|18:15
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Реал
|20:30
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Райо Вальекано
|22:45
|сегодня
|Жирона
|-:-
|Уэска
|Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Фиорентина
|-:-
|Наполи
|22:30
|сегодня
|Парма
|-:-
|Интер
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Боруссия Д
|-:-
|Хоффенхайм
|17:30
|сегодня
|Фрайбург
|-:-
|Вольфсбург
|17:30
|сегодня
|Ганновер-96
|-:-
|Нюрнберг
|17:30
|сегодня
|Боруссия М
|-:-
|Герта
|17:30
|сегодня
|РБ Лейпциг
|-:-
|Айнтрахт Ф
|20:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Шальке-04
|Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Бордо
|22:00
|сегодня
|Страсбур
|-:-
|Анже
|22:00
|сегодня
|Амьен
|-:-
|Кан
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|09:35
|Матч завершен
|Вестерн Сидней
|2:0
|Сентрал Кост М
|11:50
|Матч завершен
|Мельбурн Сити
|1:1
|Аделаида Юн
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Сабах
|0:1
|Габала
|17:30
|сегодня
|Сумгаит
|-:-
|Карабах
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Буррели
|-:-
|Кораби Пешкопия
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Велечику Коплик
|-:-
|Ежени Шиак
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Люшня
|-:-
|Эльбасани
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Орикум
|-:-
|Турбина Церрик
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Беса
|-:-
|Эгнация Рогожина
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Партизани
|-:-
|Кастриоти
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Форест Грин
|-:-
|Ноттс Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Кроули Таун
|-:-
|Олдхэм
|18:00
|сегодня
|Колчестер Юнайтед
|-:-
|Челтенхэм
|18:00
|сегодня
|Йовил
|-:-
|Гримсби
|18:00
|сегодня
|Карлайл Юнайтед
|-:-
|Эксетер Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Транмер
|-:-
|Стивенидж Боро
|18:00
|сегодня
|Ньюпорт Каунти
|-:-
|Мэнсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Кэмбридж Юнайтед
|-:-
|Порт Вейл
|18:00
|сегодня
|Моркамб
|-:-
|Бери
|18:00
|сегодня
|МК Донс
|-:-
|Суиндон Таун
|18:00
|сегодня
|Маклсфилд Таун
|-:-
|Крю Александра
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Линкольн Сити
|-:-
|Нортгемптон Таун
|Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Лутон Таун
|-:-
|Уикомб Уондерерс
|18:00
|сегодня
|Джиллингем
|-:-
|Барнсли
|18:00
|сегодня
|Донкастер Роверс
|-:-
|Питерборо
|18:00
|сегодня
|Чарльтон
|-:-
|Саутенд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Бристоль Роверс
|-:-
|Шрюсбери Таун
|18:00
|сегодня
|Брэдфорд Сити
|-:-
|Флитвуд
|18:00
|сегодня
|Сканторп Юн
|-:-
|Аккрингтон Стэнли
|18:00
|сегодня
|Блэкпул
|-:-
|Уолсолл
|18:00
|сегодня
|Рочдейл
|-:-
|Ковентри Сити
|18:00
|сегодня
|Плимут Аргайл
|-:-
|Портсмут
|18:00
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Бёртон Альбион
|18:00
|сегодня
|Оксфорд Юнайтед
|-:-
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|16:00
|66’
|Мидлсбро
|1:0
|Лидс
|18:00
|сегодня
|Шеффилд Уэнсдей
|-:-
|Рединг
|18:00
|сегодня
|Ротерхэм
|-:-
|Уиган
|18:00
|сегодня
|КПР
|-:-
|Бирмингем Сити
|18:00
|сегодня
|Ноттингем Форест
|-:-
|Брентфорд
|18:00
|сегодня
|Дерби Каунти
|-:-
|Халл Сити
|18:00
|сегодня
|Болтон
|-:-
|Престон
|18:00
|сегодня
|Блэкберн
|-:-
|Бристоль Сити
|18:00
|сегодня
|Суонси Сити
|-:-
|Миллуолл
|20:30
|сегодня
|Сток Сити
|-:-
|Вест Бромвич
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Тигре
|4:4
|Банфилд
|03:10
|Матч завершен
|Ланус
|2:0
|Химнасия
|03:10
|Матч завершен
|Уракан
|1:1
|Велес Сарсфилд
|23:10
|сегодня
|Эстудиантес
|-:-
|Патронато
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Олл Бойз
|-:-
|Альмиранте Браун
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Барракас Централ
|-:-
|Уркуиза
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|02:30
|Матч завершен
|Сантамарина
|3:1
|Ферро Каррил Оэсте
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Вилла Далмине
|-:-
|Лос Андес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Дефенсорез де Бельграно
|-:-
|Гильермо Браун
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Генерал Ламадрид
|-:-
|Барракас Б
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Лаферрере
|-:-
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Шарлеруа
|-:-
|Остенде
|22:00
|сегодня
|Сент-Трюйден
|-:-
|Ваасланд-Беверен
|22:00
|сегодня
|Эйпен
|-:-
|Кортрейк
|22:30
|сегодня
|Локерен
|-:-
|Антверпен
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Флуминенсе Ф
|-:-
|Баия ди Фейра
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Сан Жозе
|-:-
|Сан Луис
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Кашиас
|-:-
|Веранополис
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Ново Хамбурго
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Кальденсе
|-:-
|Атлетико Мин
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Гуарани МГ
|-:-
|Тупи
|-
|-
|-
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Кишварда
|-:-
|Дебрецен
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Дьошдьер
|19:00
|сегодня
|МЖСЕ
|-:-
|МТК
|19:00
|сегодня
|Пакш
|-:-
|Холодаш
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Гонвед
|-:-
|Пушкаш
|21:30
|сегодня
|Уйпешт
|-:-
|Ференцварош
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|ЛАЛА
|-:-
|Атлетико В
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Португеса
|-:-
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Метрополитанос
|-:-
|Карабобо
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Унион
|2:0
|Зандхаузен
|15:00
|Матч завершен
|Бохум
|1:2
|Падерборн
|15:00
|Матч завершен
|Гройтер Фюрт
|1:0
|Дуйсбург
|Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:00
|66’
|Карл Цейсс
|1:1
|Карлсруэ
|16:00
|62’
|Фортуна К
|1:0
|Цвиккау
|16:00
|66’
|Ганза
|1:0
|Унтерхахинг
|16:00
|65’
|Энерги
|0:2
|Вюрцбургер Кикерс
|16:00
|63’
|Юрдинген
|1:1
|Мюнхен 1860
|16:00
|65’
|Кайзерслаутерн
|0:0
|Халлешер
|Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:15
|сегодня
|Паниониос
|-:-
|Аполлон См
|20:00
|сегодня
|Ксанти
|-:-
|Ламия
|20:30
|сегодня
|ПАС
|-:-
|Панатинаикос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Вейле
|-:-
|Сённерйюск
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|23’
|Хапоэль Хф
|0:0
|Ашдод
|19:00
|сегодня
|Хапоэль Ир
|-:-
|Маккаби
|19:15
|сегодня
|Маккаби Нт
|-:-
|Хапоэль
|21:30
|сегодня
|Хапоэль ТА
|-:-
|Хапоэль БШ
|Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Тех. поражение
|Химнастик
|1:0
|Реус Депортиу
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Эстремадура
|-:-
|Райо Мах
|20:00
|сегодня
|Эльче
|-:-
|Реал О
|22:00
|сегодня
|Тенерифе
|-:-
|Кордоба
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Луго
|-:-
|Сарагоса
|Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|22’
|Читтаделла
|0:0
|Специа
|17:00
|22’
|Перуджа
|0:1
|Палермо
|17:00
|24’
|Кремонезе
|0:0
|Падова
|20:00
|сегодня
|Брешиа
|-:-
|Карпи
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кармиотисса
|-:-
|Айя-Напа
|16:00
|сегодня
|АСИЛ Лиси
|-:-
|МЕАП Нису
|16:00
|сегодня
|Отеллос
|-:-
|АЕ Закакиу
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Анагенниси Деринейя
|-:-
|Омония ФК Арадиппу
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Акритас Члоракас
|-:-
|Дигенис Ороклинис
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Аполлон
|-:-
|АЕЛ
|19:00
|сегодня
|Неа Саламина
|-:-
|Анортосис
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|03:45
|Матч завершен
|Атлетико Букараманга
|1:0
|Депортиво Пасто
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Экспресо Рохо
|-:-
|Леонес ФК
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Форталеса
|-:-
|Льянерос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Барранкилья
|-:-
|Бояко Чико
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депор ФК
|-:-
|Кортулуа
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Валледупар
|-:-
|Реал
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|02:00
|Матч отменен
|Сабуртало
|-:-
|Витебск
|-
|-
|-
|09:15
|Матч завершен
|В-Варен Нагасаки
|3:1
|Ванкувер Уайткепс
|-
|-
|-
|13:30
|Матч отменен
|Ян
|-:-
|Байройт
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|ЛАСК
|5:0
|Амштеттен
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Линдом
|-:-
|ГАЙС
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Славия Мз
|-:-
|Гомель
|-
|-
|-
|14:00
|Матч отменен
|Лех П
|-:-
|Хробры
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Треллеборг ФФ
|-:-
|Нюкобинг
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Луч Мн
|-:-
|Торпедо Мн
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Слуцк
|-:-
|Ислочь
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Городея
|-:-
|Неман
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Радник Сур
|-:-
|Динамо Вр
|-
|-
|-
|16:00
|70’
|Анжи
|2:1
|Спартак Вл
|-
|-
|-
|16:00
|72’
|Нитра
|1:1
|Брно
|-
|-
|-
|16:00
|68’
|Эребру
|1:0
|Дагерфорс
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Вестерос СК
|-:-
|Линкопинг Сити
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Мьельбю
|-:-
|Розенград
|-
|-
|-
|16:00
|64’
|Хальмстад
|2:1
|Варберг
|-
|-
|-
|16:00
|70’
|Жилина
|2:0
|Высочина
|-
|-
|-
|16:00
|70’
|ДАК 1904
|1:0
|Маттерсбург
|16:30
|сегодня
|Рейндорф
|-:-
|Ваккер Инсбрук 2
|-
|-
|-
|17:00
|23’
|Юргорден
|0:0
|Лиллестрем
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Олесунн
|-:-
|Флоро
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Заря
|-:-
|Локомотив Т
|-
|-
|-
|17:30
|Матч отменен
|Мьёндален
|-:-
|Динамо К
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гамбург
|-:-
|НТСВ Штранд 08
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Слован Бр
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Колорадо Рэпидс
|-:-
|Вентура
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Веракрус
|0:2
|Тигрес УАНЛ
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Атлас
|1:2
|Пуэбла
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Херенвен
|-:-
|Зволле
|20:30
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Аякс
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Фейеноорд
|-:-
|Де Графсхап
|22:45
|сегодня
|Венло
|-:-
|Виллем II
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Шленск
|-:-
|Заглебие Сосновец
|20:00
|сегодня
|Краковия
|-:-
|Пяст
|22:30
|сегодня
|Лехия
|-:-
|Погонь
|Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Маритиму
|-:-
|Авеш
|21:00
|сегодня
|Портимоненси
|-:-
|Риу Аве
|23:30
|сегодня
|Тондела
|-:-
|Витория Гимараеш
|Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|11:00
|Матч завершен
|Краснодар-2
|2:1
|Урал
|-
|-
|-
|13:45
|Матч завершен
|Химки
|0:2
|Тамбов
|-
|-
|-
|16:30
|Закончился первый тайм
|Авангард Кур
|0:1
|Левадия
|-
|-
|-
|19:15
|сегодня
|Спартак-2
|-:-
|Факел
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Сепси
|-:-
|Динамо Бух
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|64’
|Ризеспор
|1:0
|Антальяспор
|16:00
|61’
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Согласно данным из прессы, защитник «Лиона» Ферлан Менди попал в сферу интересов «Барселоны».
Сообщается, что каталонский клуб попробует подписать футболиста летом. Испанцы находятся под впечатлением от игры Ферлана во французском чемпионате.