Тренерский штаб Моуриньо получил от МЮ почти 20 млн фунтов

Стали известна сумма компенсации, которую получил Жозе Моуриньо за увольнение из МЮ.
Сообщается, что португальцу и членам его тренерского штаба выплатили 19,6 миллиона фунтов.
В марте специалист будет вести шоу на российском телеканале.
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|Мордовия
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|-
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|13:45
|Матч завершен
|Ротор
|1:0
|Пюник
|-
|-
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Стали известна сумма компенсации, которую получил Жозе Моуриньо за увольнение из МЮ.
Сообщается, что португальцу и членам его тренерского штаба выплатили 19,6 миллиона фунтов.
В марте специалист будет вести шоу на российском телеканале.