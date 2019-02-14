Тренерский штаб Моуриньо получил от МЮ почти 20 млн фунтов

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика 2.7 3.25 2.65
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 2 3.35 3.9
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.6 3.8 2.05
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.5 4.6 1.42
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.1 2.6
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.2 3.4 3.25
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.2 2.3
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.4 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 2:2 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2.6 2.9 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 2.35 2.9 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1.2 6 9.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 3 3.4 2.1
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 2.03 3.55 3.25
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 86’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 44’ Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 55’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:1 Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 2.4 3.65 2.4
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.5 5.8
ГлавнаяНовости

Тренерский штаб Моуриньо получил от МЮ почти 20 млн фунтов

сегодня, 16:30

Стали известна сумма компенсации, которую получил Жозе Моуриньо за увольнение из МЮ.

Сообщается, что португальцу и членам его тренерского штаба выплатили 19,6 миллиона фунтов.

В марте специалист будет вести шоу на российском телеканале.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   63 / 857
сегодня в 17:37
Нормально так труханули мешочек...)))
311
311
   198 / 857
сегодня в 17:26
Удачно продлил контракт год назад!)
STVA 1
STVA 1 ответил shlomo
   78 / 857
сегодня в 17:18
Вот как тут не материться.....?....да уж, и осталось ему вести только шоу....похоже на большее он уже не способен.....
Толь , будет курсы давать по отъёму бабла!
FERIS
FERIS
   62 / 857
сегодня в 16:55
Не хило так поимели манков)
shlomo
shlomo
   116 / 857
сегодня в 16:52
Вот как тут не материться.....?....да уж, и осталось ему вести только шоу....похоже на большее он уже не способен.....
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   548 / 857
сегодня в 16:41
Вот почему он приезжал в Россию
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