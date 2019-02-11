«Томь» рассчиталась со всеми долгами

«Томь» погасила все задолженности по зарплатам, договорам и налогам, которые к началу 2019 года составляли 186 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Томской области.
Ранее клуб получил от спонсора - «Газпром нефти» - транш в размере 400 млн рублей.
На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК «Томь» более 186 млн руб. в пользу различных взыскателей, в конце января на депозитный счет отдела поступили денежные средства, достаточные для погашения всей суммы долга. В результате сотрудником отдела перечислено 7 млн руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам.