«Томь» рассчиталась со всеми долгами

сегодня, 09:27

«Томь» погасила все задолженности по зарплатам, договорам и налогам, которые к началу 2019 года составляли 186 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Томской области.

Ранее клуб получил от спонсора - «Газпром нефти» - транш в размере 400 млн рублей.