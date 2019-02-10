У Головина седьмая зарплата в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды. У футболиста седьмая зарплата в клубе, он получает 225 тысяч евро в месяц.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»:
1. Радамель Фалькао - 750 тысяч евро
2. Сеск Фабрегас - 600 тысяч евро
3. Камил Глик - 290 тысяч евро
4. Стеван Йоветич - 280 тысяч евро
5. Рони Лопеш - 280 тысяч евро
6. Джибриль Сидибе - 240 тысяч евро
7. Александр Головин - 225 тысяч евро
8. Насер Шадли - 215 тысяч евро
9. Даниэль Субашич - 190 тысяч евро
10. Налдо - 170 тысяч евро
Головин отметился забитыми голами в последних двух матчах монегасков.
А там, глядишь, и обратка попрёт!..:))
А там, глядишь, и обратка попрёт!..:))
Ты же не хочешь сказать, что Депардье живет в Саранске)))
Ты же не хочешь сказать, что Депардье живет в Саранске)))