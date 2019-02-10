У Головина седьмая зарплата в «Монако»

сегодня, 16:47

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды. У футболиста седьмая зарплата в клубе, он получает 225 тысяч евро в месяц.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»:

1. Радамель Фалькао - 750 тысяч евро

2. Сеск Фабрегас - 600 тысяч евро

3. Камил Глик - 290 тысяч евро

4. Стеван Йоветич - 280 тысяч евро

5. Рони Лопеш - 280 тысяч евро

6. Джибриль Сидибе - 240 тысяч евро

7. Александр Головин - 225 тысяч евро

8. Насер Шадли - 215 тысяч евро

9. Даниэль Субашич - 190 тысяч евро

10. Налдо - 170 тысяч евро

Головин отметился забитыми голами в последних двух матчах монегасков.