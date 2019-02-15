Лишённый капитанской повязки Икарди процитировал Марка Твена

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Нападающий «Интера» Мауро Икарди после победы миланского клуба над «Рапидом» (1:0) в Лиге Европы опубликовал запись в Instagram, процитировав знаменитого американского писателя Марка Твена.

Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Марк Твен.

Стоит отметить, что аргентинский форвард не был включён в заявку на игру с «Рапидом» и не полетел с командой в Вену. Напомним, в среду главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Икарди не захотел играть с «Рапидом» и поэтому был лишён статуса капитана команды. Эту информацию также подтвердил спортивный директор клуба Пьеро Аузилио.