«Ливерпуль» не станет чемпионом. Увы!

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.8 3.75 1.9
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 3.8 3.4 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.3 4.6 1.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.15 3.35 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.45 2.9 3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 27’ Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:0 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 32’ Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:0 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.5 4.5 5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1.85 3.9 3.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.72 3.7 4.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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«Ливерпуль» не станет чемпионом. Увы!

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» симпатичен «Ливерпуль», но есть ощущение, что «красные» безвозвратно утратили инициативу в чемпионской гонке АПЛ. Аргументируем позицию.

1. Традиции лузерства

Конечно, все серии рано или поздно прерываются, но в футбольном мире, где сильны суеверия, невозможно пренебрежительно относиться к традициям и приметам. Три десятилетия без побед давят на рациональных людей, которые душой радеют за «Ливерпуль» и чувствуют, что сейчас команда близка к титулу, те же, кто слаб духом, история взаимоотношений «красных» с АПЛ, как минимум, настораживает. В последний раз «Ливерпуль» был чемпионом Англии в сезоне 1989/1990, с момента образования АПЛ в сезоне 1992/1993 – ни разу! Даже «Блэкберн» и «Лестер» брали «золото», но не «Ливерпуль». А помните, что случилось, когда мерсисайдцы в последний раз претендовали на корону? В важном матче с «Челси» Стивен Джеррард не справился с обработкой мяча, поскользнулся и подарил Демба Ба редкий гол в составе «синих», заодно похоронив шансы своей команды на вожделенный титул.

2. Юрген Клопп и страх перед трофеями

Тренерский штаб Клоппа ставит яркую игру, сам Юрген не скупится на объятия, похлопывания и гримасы, создавая чудесную атмосферу в своей команде, но уже просится вопрос: если это такой хороший тренер, то где его трофеи? Клопп выиграл с «Боруссией» Бундеслигу в 2011-м и 2012-м, а впоследствии Юрген гонялся за титулами, приближался к ним вплотную, но каждый раз оступался в конце. Не берем в расчет завоевание Суперкубков Германии 2013 и 2014, поговорим о серьезных трофеях, которых не бывало в руках Клоппа с 2012 года. Зато сколько раз он был вторым! Дважды становился вице-чемпионом Германии и столько же раз уступал в финалах Кубка Германии, проиграл «Баварии» финал Лиги чемпионов в 2013-м. Уже работая в Англии, немецкий тренер грустил после трех решающих схваток: с «Севильей» в Лиге Европы, с «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и с «Реалом» в Лиге чемпионов. Клопп – знающий специалист, харизматичный дядька и прекрасный человек, но у него нет гена победителя.

3. Двойная нагрузка и отсутствие приоритетного турнира

Казалось, что вылет из Кубка Англии пойдет «Ливерпулю» на пользу, ведь в предыдущие годы насыщенный январский календарь добивал команду неудачными результатами и травмами уставших футболистов. На этот раз «красные» избавились от третьего фронта, но не смогли распорядиться свежестью как следует. У команды Клоппа было 11 дней, чтобы подготовиться к игре с «Лестером», затем еще 5 дней перед игрой с «Вест Хэмом». Как результат – две ничьи, хотя на этом отрезке календаря и с этими соперниками терять очки было ни в коем случае нельзя.

Дальше будет только сложнее: Лига чемпионов заберет много сил и эмоций, тем более «Ливерпуль» ждет заруба с «Баварией», а не приятная прогулка с «Шальке», которая волей жребия досталась «Манчестер Сити». Естественно, «Ливерпуль» будет рвать жилы и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А как иначе? Но ситуация «за двумя зайцами» подведет команду с кубковым характером и без опыта борьбы на несколько фронтов. Клопп не расставит приоритеты, права на ошибку в АПЛ после ничьих с «Лестером» и «Вест Хэмом» нет, и как бы еще футболисты не перегорели от адовой нагрузки и ответственности. 

4. Отсутствие выдержки и терпения

Лично мне больше верится в новый успех «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, нежели в поддержание стабильного ритма в АПЛ. Да, осенью «красные» проиграли половину матчей на групповой стадии ЛЧ, а попутно идеально шли по дистанции во внутреннем чемпионате, но плей-офф Лиги чемпионов – это иной уровень ответственности и престижа. Не будем забывать, что у «Ливерпуля» ярко выраженные свойства кубковой команды: в пиковые моменты «красные» могут обыграть кого угодно, но на дистанции им не хватает стабильности и терпения. Да, первый круг АПЛ прошли идеально, но намеки на потерю выдержки в 2019 году настолько жирные, что их невозможно не заметить.

Осенью «Ливерпуль» нередко как будто сам себя сдерживал, выигрывая 1:0, 2:0, 2:1, но теперь команда устала от рациональности и хочет рвать противников, а это оборачивается проблемами и осечками. Сохраняя голову холодной, держа в уме главную цель, могли и дальше собирать по три очка без ярких перфомансов, но Клопп не удержал «Ливерпуль» от проваливания в стадию бесшабашной погони за победами со счетом 4:3. В декабре «Ливерпуль» на пике формы одержал несколько крупных побед, много забивал, но со спадом формы не вернулся к рациональности, а предпочел остаться диким даже ценой потерянных очков, ведь 1:1 всегда ближе, чем 4:3, когда думаешь не головой, а эмоциями и нарываешься на организованного противника.

5. Нерешенные проблемы в обороне

«Ливерпуль» по-прежнему меньше всех пропускает в АПЛ, хотя и подпортил себе статистику в новом году, пропустив семь раз в пяти матчах. Возможно, появившаяся вера в непогрешимость защиты тоже сыграла с «красными» злую шутку, ведь как только наступил функциональный спад, а рациональный подход был отодвинут в пользу веселья, вылезли старые проблемы. У ван Дейка по-прежнему нет сильного напарника по центру обороны, и спасибо, если рядом с голландцем играет не Ловрен, который придумывает голы в ворота «Ливерпуля» самостоятельно. Шикарная игра Вирджила помогает выглядеть в лучшем свете и его партнерам, но позиция второго центрбека остается проблемной.

Другая трудность нарисовалась вместе с травмой Александра-Арнольда: в последних матчах у «Ливерпуля» справа в обороне играли Милнер и даже Хендерсон, потому что Клайн отправился в аренду. А еще при богатом выборе центральных полузащитников у Клоппа в распоряжении нет такого парня, который загрызет любого нарушителя границ опорной зоны. Учитывая особенности чемпионата, в котором выступает «Ливерпуль», иметь такого парня в составе было бы полезно. Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Кейта – футболисты совсем о другом.

6. Зависимость эффективности в атаке от формы двух человек

Роберто Фирмино ценен тем, что он даже с одним глазом держит марку, бразильцу вообще не свойственна волатильность формы, на него всегда можно рассчитывать, к тому же, Бобби чутко реагирует на индивидуальные задания, впитывает корректировки тренерского штаба и всегда служит на благо команды. Салах и Мане не такие. Их игровой стиль всегда одинаков, хотя Клопп и экспериментировал с позициями, а вот форма Мохамеда и Садио скачет регулярно. Когда светит солнышко, эти парни могут любую оборону превратить в заготовку для лоскутного одеяла, но если перед ними выстраивается стена, а на небе тучи – трюки быстро заканчиваются.

К Мане еще есть большие претензии по реализации моментов. Плохой день африканцев или слишком грамотная плотная опека Мане и Салаха делают «Ливерпуль» чересчур предсказуемым, позиционная атака оставляет желать лучшего, без свободных зон мерсисайдцы закисают и могут надеяться только на одну спасительную опцию в лице Джердана Шакири. Другого плана «Б», предполагающего структурные изменения и сюрпризы для противников, нет в наличии, правда, швейцарец несколько раз по-настоящему помог «Ливерпулю».

7. Сила «Манчестер Сити»

Внешний фактор, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Несмотря на все описанные выше проблемы, «Ливерпуль» - прекрасная команда, достойная «золота» АПЛ, но здесь нужно оглянуться и повертеть головой, оценить силу конкурентов. «Манчестер Сити» Гвардиолы выглядит более зрелой, менее подверженной перепадам настроения и воздействию космологических факторов командой. У «горожан» случились несколько неудачных результатов в конце прошлого года, они уже проиграли «Ньюкаслу», но «Ливерпуль» не пользуется осечками действующего чемпиона, который уже на вершине и может включить режим разрушения и катком пройтись по всем оппонентам в АПЛ. От «Ливерпуля» такого как-то не ждешь. «Красные» тоже готовы обыграть любого, но для них каждый матч и каждая победа – это событие, в то время как «Сити» умеет выигрывать «на автомате». Возможно, именно это и подведет «горожан», но скорее «Ливерпуль» найдет свои кочки, к встрече с которыми предрасположен. В любом случае, это будет дико интересно!

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Все комментарии
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   109 / 782
сегодня в 16:29
Пытаются всячески опустить Ливерпуль, чтобы доказать, что Спартак проиграл 7:0 днарям.
Пытаются всячески возвысить Реал, чтобы доказать, что цска разбил топ-клуб.
В аффиллированных сми сейчас именно такие методички.)))
Tott_Hot
Tott_Hot
   136 / 782
сегодня в 16:24
San Skra
San Skra
   388 / 782
сегодня в 16:10
Если честно, то не понятно, как можно в принципе говорить о чемпионстве в середине сезона, пусть у тебя хоть 10 очков отрыва. Половина сезона это 19 матчей - 57 возможных набранных очков. В декабре эти гореаналитики пишут, что Ливирпуль уже чемпион, сейчас - "Увы, уже чемпион не станет". Грош цена мнению таких экспертов. Единственно, что можно сказать, что на данном турнирном отрезке МанСити играет лучше, а у Ливерпулся спад. А кто станет чемпионом - покажет итоговая таблица.
Groove000
Groove000
   271 / 782
сегодня в 15:56
Походу, статистика "Рождественский победитель" еще раз подтвердится)
Башмакоса
Башмакоса
   465 / 782
сегодня в 15:50
Ниче не решено. Подобные статьи только раздражают, когда клуб хоронят в разгар чемпионской гонки, а они по потерянным очкам остаются лидерами!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   48 / 782
сегодня в 15:48
Станет,я сказал!😊
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