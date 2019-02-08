«Ливерпуль» не станет чемпионом. Увы!

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» симпатичен «Ливерпуль», но есть ощущение, что «красные» безвозвратно утратили инициативу в чемпионской гонке АПЛ . Аргументируем позицию.

1. Традиции лузерства

Конечно, все серии рано или поздно прерываются, но в футбольном мире, где сильны суеверия, невозможно пренебрежительно относиться к традициям и приметам. Три десятилетия без побед давят на рациональных людей, которые душой радеют за «Ливерпуль» и чувствуют, что сейчас команда близка к титулу, те же, кто слаб духом, история взаимоотношений «красных» с АПЛ , как минимум, настораживает. В последний раз «Ливерпуль» был чемпионом Англии в сезоне 1989/1990, с момента образования АПЛ в сезоне 1992/1993 – ни разу! Даже «Блэкберн» и «Лестер» брали «золото», но не «Ливерпуль». А помните, что случилось, когда мерсисайдцы в последний раз претендовали на корону? В важном матче с «Челси» Стивен Джеррард не справился с обработкой мяча, поскользнулся и подарил Демба Ба редкий гол в составе «синих», заодно похоронив шансы своей команды на вожделенный титул.

2. Юрген Клопп и страх перед трофеями

Тренерский штаб Клоппа ставит яркую игру, сам Юрген не скупится на объятия, похлопывания и гримасы, создавая чудесную атмосферу в своей команде, но уже просится вопрос: если это такой хороший тренер, то где его трофеи? Клопп выиграл с «Боруссией» Бундеслигу в 2011-м и 2012-м, а впоследствии Юрген гонялся за титулами, приближался к ним вплотную, но каждый раз оступался в конце. Не берем в расчет завоевание Суперкубков Германии 2013 и 2014, поговорим о серьезных трофеях, которых не бывало в руках Клоппа с 2012 года. Зато сколько раз он был вторым! Дважды становился вице-чемпионом Германии и столько же раз уступал в финалах Кубка Германии, проиграл «Баварии» финал Лиги чемпионов в 2013-м. Уже работая в Англии, немецкий тренер грустил после трех решающих схваток: с «Севильей» в Лиге Европы, с «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и с «Реалом» в Лиге чемпионов. Клопп – знающий специалист, харизматичный дядька и прекрасный человек, но у него нет гена победителя.

3. Двойная нагрузка и отсутствие приоритетного турнира

Казалось, что вылет из Кубка Англии пойдет «Ливерпулю» на пользу, ведь в предыдущие годы насыщенный январский календарь добивал команду неудачными результатами и травмами уставших футболистов. На этот раз «красные» избавились от третьего фронта, но не смогли распорядиться свежестью как следует. У команды Клоппа было 11 дней, чтобы подготовиться к игре с «Лестером», затем еще 5 дней перед игрой с «Вест Хэмом». Как результат – две ничьи, хотя на этом отрезке календаря и с этими соперниками терять очки было ни в коем случае нельзя.

Дальше будет только сложнее: Лига чемпионов заберет много сил и эмоций, тем более «Ливерпуль» ждет заруба с «Баварией», а не приятная прогулка с «Шальке», которая волей жребия досталась «Манчестер Сити». Естественно, «Ливерпуль» будет рвать жилы и в АПЛ , и в Лиге чемпионов. А как иначе? Но ситуация «за двумя зайцами» подведет команду с кубковым характером и без опыта борьбы на несколько фронтов. Клопп не расставит приоритеты, права на ошибку в АПЛ после ничьих с «Лестером» и «Вест Хэмом» нет, и как бы еще футболисты не перегорели от адовой нагрузки и ответственности.

4. Отсутствие выдержки и терпения

Лично мне больше верится в новый успех «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, нежели в поддержание стабильного ритма в АПЛ . Да, осенью «красные» проиграли половину матчей на групповой стадии ЛЧ , а попутно идеально шли по дистанции во внутреннем чемпионате, но плей-офф Лиги чемпионов – это иной уровень ответственности и престижа. Не будем забывать, что у «Ливерпуля» ярко выраженные свойства кубковой команды: в пиковые моменты «красные» могут обыграть кого угодно, но на дистанции им не хватает стабильности и терпения. Да, первый круг АПЛ прошли идеально, но намеки на потерю выдержки в 2019 году настолько жирные, что их невозможно не заметить.

Осенью «Ливерпуль» нередко как будто сам себя сдерживал, выигрывая 1:0, 2:0, 2:1, но теперь команда устала от рациональности и хочет рвать противников, а это оборачивается проблемами и осечками. Сохраняя голову холодной, держа в уме главную цель, могли и дальше собирать по три очка без ярких перфомансов, но Клопп не удержал «Ливерпуль» от проваливания в стадию бесшабашной погони за победами со счетом 4:3. В декабре «Ливерпуль» на пике формы одержал несколько крупных побед, много забивал, но со спадом формы не вернулся к рациональности, а предпочел остаться диким даже ценой потерянных очков, ведь 1:1 всегда ближе, чем 4:3, когда думаешь не головой, а эмоциями и нарываешься на организованного противника.

5. Нерешенные проблемы в обороне

«Ливерпуль» по-прежнему меньше всех пропускает в АПЛ , хотя и подпортил себе статистику в новом году, пропустив семь раз в пяти матчах. Возможно, появившаяся вера в непогрешимость защиты тоже сыграла с «красными» злую шутку, ведь как только наступил функциональный спад, а рациональный подход был отодвинут в пользу веселья, вылезли старые проблемы. У ван Дейка по-прежнему нет сильного напарника по центру обороны, и спасибо, если рядом с голландцем играет не Ловрен, который придумывает голы в ворота «Ливерпуля» самостоятельно. Шикарная игра Вирджила помогает выглядеть в лучшем свете и его партнерам, но позиция второго центрбека остается проблемной.

Другая трудность нарисовалась вместе с травмой Александра-Арнольда: в последних матчах у «Ливерпуля» справа в обороне играли Милнер и даже Хендерсон, потому что Клайн отправился в аренду. А еще при богатом выборе центральных полузащитников у Клоппа в распоряжении нет такого парня, который загрызет любого нарушителя границ опорной зоны. Учитывая особенности чемпионата, в котором выступает «Ливерпуль», иметь такого парня в составе было бы полезно. Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Кейта – футболисты совсем о другом.

6. Зависимость эффективности в атаке от формы двух человек

Роберто Фирмино ценен тем, что он даже с одним глазом держит марку, бразильцу вообще не свойственна волатильность формы, на него всегда можно рассчитывать, к тому же, Бобби чутко реагирует на индивидуальные задания, впитывает корректировки тренерского штаба и всегда служит на благо команды. Салах и Мане не такие. Их игровой стиль всегда одинаков, хотя Клопп и экспериментировал с позициями, а вот форма Мохамеда и Садио скачет регулярно. Когда светит солнышко, эти парни могут любую оборону превратить в заготовку для лоскутного одеяла, но если перед ними выстраивается стена, а на небе тучи – трюки быстро заканчиваются.

К Мане еще есть большие претензии по реализации моментов. Плохой день африканцев или слишком грамотная плотная опека Мане и Салаха делают «Ливерпуль» чересчур предсказуемым, позиционная атака оставляет желать лучшего, без свободных зон мерсисайдцы закисают и могут надеяться только на одну спасительную опцию в лице Джердана Шакири. Другого плана «Б», предполагающего структурные изменения и сюрпризы для противников, нет в наличии, правда, швейцарец несколько раз по-настоящему помог «Ливерпулю».

7. Сила «Манчестер Сити»