Большой мастер за копейки. «Шпоры» теряют звезду

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Профессионал разочаровался в лондонском проекте? «Соккер.ру» оценивает, куда может направиться один из лучших хавбеков Английской Премьер-Лиги.

Босс «Тоттенхэма» разочаровал Эриксена?

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма». Парень, в которого не поверили в «Арсенале» из-за больших щек и детской полноты. Форвард не спешит менять Лондон, где у него жена, дети и задача колотить голы в АПЛ , на другой город. И у Даниэла Леви – президента «шпор», на торгах есть железный способ остановить трансфер Харри в любой момент. Достаточно просто заломить 250 млн евро.

Не факт, что даже в Мадриде найдется щедрый Перес, способный столько заплатить за британского футболиста. Алли очень талантливый, молодой, но при этом порой играет в Балотелли. В наличии желание развлекаться, а не пахать. И отсутствие дисциплины, которая часто отделяет просто хорошего футболиста от большого за самыми редкими исключениями.

Деле не второй Марадона, чтобы успевать всюду, делать пакости, но оставаться одним из лучших в своем поколении. Так что от Алли попросту могут отказаться сами покупатели. И снова же, у Леви есть инструмент давления в виде цены трансфера. Но остается в заявке «Тоттенхэма» человек, которого явно недооценивают. Как и Сон, Эриксен – большая звезда АПЛ , но Кристиана отмечают еще реже.

А ведь речь о парне, который тащит сборную – в Дании стал «Игроком года» в пятый раз. Побил рекорд Бриана Лаудрупа, который четыре раза получал приятный приз. Но еще важнее, что у Эриксена больше 100 пунктов по системе «гол плюс пас» только в АПЛ . На данный момент у него 46 мячей и 57 голевых передач. Только пять футболистов в истории «шпор» в новом чемпионате с такими показателями.

Эриксен рядом с легендами клуба Шерингемом, Кейном, Роби Кином, Дефо и Андерсоном. Причем перечисленные, за исключением последнего, являются центральными форвардами с кучей моментов у чужих ворот. Но и Дарен сыграл намного больше матчей за «Тоттенхэм», чем Экрисен. Так почему же «шпоры» не цепляются за датчанина мертвой хваткой, не предлагают ему шикарный контракт?

Скорее всего, беспечность – Леви пользуется верностью датчанина, ему нравится «Тоттенхэм». Но вдумайтесь в цифру, которая легко объясняет, почему Кристиан трижды отказался от смехотворных предложений «шпор» по увеличению оклада. Эриксен получает по 67 тысяч фунтов в неделю. Для любого человека на земле, кроме мультимиллионеров и миллиардеров – огромные деньги.

Но учтите, что средняя зарплата в АПЛ около 53-58 тысяч в неделю. А Эриксену платят всего на 9-15 больше. А когда просит о значительной прибавке – минимум трижды не могут договориться. Причем датчанин не жадный, ведь вспомните оклады других звезд АПЛ . У Азара зарплата около 220 тысяч. Но неужели Эриксен в три раза хуже, чтобы получать треть от этой суммы? У Сеска в «Челси» оклад был 210 тысяч, тоже в три раза больше, чем платят датчанину.

Озил и Алексис Санчес принесли меньше пользы «Арсеналу» и МЮ по сумме, а их оклады в 5-7 раз выше. Удивляет, что датчанин вообще согласился в 2016 году подписать соглашение до лета 2020 года с такой зарплатой. В самом «Тоттенхэме» у Кейна 200 тысяч – по делу, за голы. У Сона – 140, у Ламелы – 105, у Льориса – 100. Даже у Орье чуть больше, чем у Эриксена. Не кажется ли вам, что «Тоттенхэма» как работодатель не оправдал ожидания хавбека?

Универсал, который не заточен строго на собирание голов – у него другие обязанности, поэтому не по голам надо судить, может и 14 туров не забивать, но заслуживает большего. И получит больше во многих больших клубах. А раз контракт до 2020 года, то Эриксена можно забрать, считайте, даром – за 50-60 миллионов. Понятно, что такой игрок хочет получать 170-200 тысяч фунтов, и если ему предлагают намного меньше, чувствует себя обманутым.

Точно ведь в 2016 году при переговорах звучали обещания и усиливаться, и трофеи брать, и отпустить, если будет дельное предложение. Быть может, даже обещали поднять оклад в будущем при хорошей игре. Эриксен четыре сезона не выпадает из железной основы, один из лидеров. А где надбавка? Пока достойной доплаты нет.

На Кристиана претендует не только «Реал»?

Была новость, что «сливочные» отказались от идеи пригласить Кристиана. Хотя многое зависит от того, с какой ноги в мае встанут Кроос и Модрич. Как только один из них уйдет, приезд Азара, который не играет на позиции Эриксена, дыру в центре поля не закроет. Но Кристиан интересует далеко не только клуб Переса. Например, если Паредес не заиграет в ПСЖ – могут обратиться к опытному датчанину.

«Бавария» способна завершить сезон серией разочарований в ЛЧ и Бундеслиге – без побед в ключевых турнирах. Тогда летом уйдет Нико Ковач, а новый тренер захочет компенсировать потери опытных Рибери и Роббена с помощью бывалых игроков других позиций. Так что эта весна и особенно матчи Эриксена против «Боруссии» Д могут стать определяющими.

Пройдет кастинг на глазах скаутов «Баварии», ведь они точно будут на матче в Дортмунде. Кроме «Баварии» и ПСЖ , не забывайте, что формировать центр поля может «Ювентус» - Пьянич постоянно уходит, и Эриксен может его подменить. Также упоминали английские клубы, но вряд ли Кристиан работает на «Тоттенхэм» с окладом намного ниже, чем у Ламелы, чтобы уйти в МЮ или МС .

Хотя «Челси» хавбек даже после покупки Пулишича может пригодиться, ведь американец, скорее, подмена Азару или Виллиану. И правильно говорят трансферные эксперты в самой Англии – если Леви пустит Эриксена за 50-60 млн евро в мире, где Коутиньо обошелся в 140, а Дембеле еще дороже, то это будет «кражей века».

Причина ухода не в деньгах, а в амбициях?

Если датчанин думал о деньгах, то ушел бы намного раньше. Не подписывал три года назад контракт со смешными для нынешнего футбола условиями. Например, с учетом разной системы налогообложения для богатых в Великобритании и Монако, не исключено, что Головин за этой сезон заработает больше, чем Эриксен.

Конечно, к Головину никаких претензий, используем лишь как пример. Но Александр получает по 225 тысяч евро в месяц. То есть примерно 2.7 млн евро в год, не считая бонусов. Куда более опытный Эриксен должен оцениваться выше, чем в 3.9 миллиона евро в год. Плюс в его лиге у многих оклады куда выше, чем в «Монако».

По меркам Головина датчанина ценят. Но слишком сильный, опытный, многогранный футболист, чтобы Леви тянул с контрактом. «Тоттенхэм» имел опцию краткосрочного продления контракта с полузащитником – строго, чтобы показать уважение и оценить его голевые заслуги. Но вместо этого руководитель «шпор» просто хочет взять Эриксена в трудовое рабство, как поступал со многими.

«Тоттенхэм» отгрохал настолько дорогой стадион – ценой в миллиард фунтов, что легко могли отдать Эриксену в год сотую часть суммы. Но датчанин понял, с кем имеет дело. За семнадцать месяцев до завершения действующего контракта полузащитник трижды подряд отказывался от продления. И поступает верно, ведь «Тоттенхэм» более четырех тысяч дней без трофеев, а Кристиану на день Святого Валентина исполнится 27 лет.

Задумывается, как бы повернулась его карьера, если бы смог вовремя перейти, например, в ПСЖ или «Баварию»? Нахватал бы с 2015 года кучу трофеев. Пусть в «Реале» и «Барселоне» тогда места в центре были заняты, но сейчас даже каталонцы среди претендентов на футболиста, который стоит намного больше, чем Леви сможет за него получить, учитывая сроки контракта.

Подходит любая поговорка о жадности. Если бы к Эриксену уважительно подошли, предложили короткий контракт на сильных условиях и обещали отпустить за адекватную сумму, то такая ставка себя бы окупила. А так может повториться история Пирло, только с более молодым футболистом. «Милан» развесил уши и недооценил Андреа, тот пошел в «Ювентус» и выиграл многое.

Эриксену с клубными трофеями не везет. Но вряд ли дело в нем самом. Скорее угораздило из «Аякса» перейти в клуб, где руководитель не думает о будущем футболистов. Отдавал игроков уровня датчанина в основном «Реалу». Но Зидану с Модричем, Каземиро и Кроосом в центре поля Эриксен не был нужен. А в другие клубы – поверьте, желающих хватало, его не отпустил Леви.

Пару лет тому назад президент мог задирать цену трансфера, и таким образом срывать все переговоры. Через полгода, когда до конца действующего контракт останется двенадцать месяцев, Эриксена от ухода остановить будет сложнее. У Кристиана сегодня «гол плюс пас» против «Лестера», и давно заслужил шанс в клубе, который на сто шагов ближе к трофеям, чем «Тоттенхэм».