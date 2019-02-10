Большой мастер за копейки. «Шпоры» теряют звезду

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.8 3.3 5.2
19:00 Идет второй тайм, 72’  Манчестер Сити 5:0  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 Матч завершен  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.65 3.7 5.5
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.9 2.25 3.85
17:00 Матч завершен  Торино 1:0  Удинезе 1.75 3.4 5.3
17:00 Матч завершен  Аталанта 2:1  СПАЛ 1.32 5.2 9.5
17:00 Матч завершен  Сампдория 0:1  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 Идет первый тайм, 30’  Сассуоло 0:1  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вердер 4:0  Аугсбург 1.65 4.1 4.8
20:00 29’  Фортуна 0:0  Штутгарт 2.2 3.35 3.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:2  Монако 2.4 3.1 3.15
17:00 Матч завершен  Тулуза 1:1  Реймс 2.6 3 2.95
17:00 Матч завершен  Нант 2:4  Ним 1.77 3.6 4.7
19:00 69’  Ренн 1:0  Сент-Этьен 1.4 4.5 9
19:00 68’  Генгам 0:1  Лилль 4.2 2.25 2.75
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.75 4.15 1.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 21 4.3 1.25
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1.92 2.4 7.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 73’ Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1.83 2.6 6.7
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.13 7.7 21
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 6.3 4.15 1.5
20:00 28’ Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 0:0 Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.5 4.4 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 3.55 1.88 3.95
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 5.6 4.05 1.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 9.5 3.75 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.09 7.9 30
20:00 28’ Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.45 3.8 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.35 3.1 3.2
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 4.8 1.55 4.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3:3 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.75 3.4 2.35
20:00 27’ Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 29’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:1 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.18 5.2 32
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2 3 4
20:00 29’ Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.65 3.3
20:00 29’ Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1:0 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.95 3 4.3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:2 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2:2 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.55 4.1 6.1
19:00 71’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:1 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 2.95
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.35 4.6 9.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 1.4 4.6 7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 3:2 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1.17 7.3 14
18:45 87’ Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2:1 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 1.23 5.6 11
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
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Большой мастер за копейки. «Шпоры» теряют звезду

сегодня, 19:06
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Профессионал разочаровался в лондонском проекте? «Соккер.ру» оценивает, куда может направиться один из лучших хавбеков Английской Премьер-Лиги. 

Босс «Тоттенхэма» разочаровал Эриксена?

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма». Парень, в которого не поверили в «Арсенале» из-за больших щек и детской полноты. Форвард не спешит менять Лондон, где у него жена, дети и задача колотить голы в АПЛ, на другой город. И у Даниэла Леви – президента «шпор», на торгах есть железный способ остановить трансфер Харри в любой момент. Достаточно просто заломить 250 млн евро.

Не факт, что даже в Мадриде найдется щедрый Перес, способный столько заплатить за британского футболиста. Алли очень талантливый, молодой, но при этом порой играет в Балотелли. В наличии желание развлекаться, а не пахать. И отсутствие дисциплины, которая часто отделяет просто хорошего футболиста от большого за самыми редкими исключениями. 

Деле не второй Марадона, чтобы успевать всюду, делать пакости, но оставаться одним из лучших в своем поколении. Так что от Алли попросту могут отказаться сами покупатели. И снова же, у Леви есть инструмент давления в виде цены трансфера. Но остается в заявке «Тоттенхэма» человек, которого явно недооценивают. Как и Сон, Эриксен – большая звезда АПЛ, но Кристиана отмечают еще реже. 

А ведь речь о парне, который тащит сборную – в Дании стал «Игроком года» в пятый раз. Побил рекорд Бриана Лаудрупа, который четыре раза получал приятный приз. Но еще важнее, что у Эриксена больше 100 пунктов по системе «гол плюс пас» только в АПЛ. На данный момент у него 46 мячей и 57 голевых передач. Только пять футболистов в истории «шпор» в новом чемпионате с такими показателями.

Эриксен рядом с легендами клуба Шерингемом, Кейном, Роби Кином, Дефо и Андерсоном. Причем перечисленные, за исключением последнего, являются центральными форвардами с кучей моментов у чужих ворот. Но и Дарен сыграл намного больше матчей за «Тоттенхэм», чем Экрисен. Так почему же «шпоры» не цепляются за датчанина мертвой хваткой, не предлагают ему шикарный контракт? 

Скорее всего, беспечность – Леви пользуется верностью датчанина, ему нравится «Тоттенхэм». Но вдумайтесь в цифру, которая легко объясняет, почему Кристиан трижды отказался от смехотворных предложений «шпор» по увеличению оклада. Эриксен получает по 67 тысяч фунтов в неделю. Для любого человека на земле, кроме мультимиллионеров и миллиардеров – огромные деньги. 

Но учтите, что средняя зарплата в АПЛ около 53-58 тысяч в неделю. А Эриксену платят всего на 9-15 больше. А когда просит о значительной прибавке – минимум трижды не могут договориться. Причем датчанин не жадный, ведь вспомните оклады других звезд АПЛ. У Азара зарплата около 220 тысяч. Но неужели Эриксен в три раза хуже, чтобы получать треть от этой суммы? У Сеска в «Челси» оклад был 210 тысяч, тоже в три раза больше, чем платят датчанину.

Озил и Алексис Санчес принесли меньше пользы «Арсеналу» и МЮ по сумме, а их оклады в 5-7 раз выше. Удивляет, что датчанин вообще согласился в 2016 году подписать соглашение до лета 2020 года с такой зарплатой. В самом «Тоттенхэме» у Кейна 200 тысяч – по делу, за голы. У Сона – 140, у Ламелы – 105, у Льориса – 100. Даже у Орье чуть больше, чем у Эриксена. Не кажется ли вам, что «Тоттенхэма» как работодатель не оправдал ожидания хавбека? 

Универсал, который не заточен строго на собирание голов – у него другие обязанности, поэтому не по голам надо судить, может и 14 туров не забивать, но заслуживает большего. И получит больше во многих больших клубах. А раз контракт до 2020 года, то Эриксена можно забрать, считайте, даром – за 50-60 миллионов. Понятно, что такой игрок хочет получать 170-200 тысяч фунтов, и если ему предлагают намного меньше, чувствует себя обманутым.

Точно ведь в 2016 году при переговорах звучали обещания и усиливаться, и трофеи брать, и отпустить, если будет дельное предложение. Быть может, даже обещали поднять оклад в будущем при хорошей игре. Эриксен четыре сезона не выпадает из железной основы, один из лидеров. А где надбавка? Пока достойной доплаты нет.

На Кристиана претендует не только «Реал»?

Была новость, что «сливочные» отказались от идеи пригласить Кристиана. Хотя многое зависит от того, с какой ноги в мае встанут Кроос и Модрич. Как только один из них уйдет, приезд Азара, который не играет на позиции Эриксена, дыру в центре поля не закроет. Но Кристиан интересует далеко не только клуб Переса. Например, если Паредес не заиграет в ПСЖ – могут обратиться к опытному датчанину. 

«Бавария» способна завершить сезон серией разочарований в ЛЧ и Бундеслиге – без побед в ключевых турнирах. Тогда летом уйдет Нико Ковач, а новый тренер захочет компенсировать потери опытных Рибери и Роббена с помощью бывалых игроков других позиций. Так что эта весна и особенно матчи Эриксена против «Боруссии» Д могут стать определяющими. 

Пройдет кастинг на глазах скаутов «Баварии», ведь они точно будут на матче в Дортмунде. Кроме «Баварии» и ПСЖ, не забывайте, что формировать центр поля может «Ювентус» - Пьянич постоянно уходит, и Эриксен может его подменить. Также упоминали английские клубы, но вряд ли Кристиан работает на «Тоттенхэм» с окладом намного ниже, чем у Ламелы, чтобы уйти в МЮ или МС

Хотя «Челси» хавбек даже после покупки Пулишича может пригодиться, ведь американец, скорее, подмена Азару или Виллиану. И правильно говорят трансферные эксперты в самой Англии – если Леви пустит Эриксена за 50-60 млн евро в мире, где Коутиньо обошелся в 140, а Дембеле еще дороже, то это будет «кражей века». 

Причина ухода не в деньгах, а в амбициях?

Если датчанин думал о деньгах, то ушел бы намного раньше. Не подписывал три года назад контракт со смешными для нынешнего футбола условиями. Например, с учетом разной системы налогообложения для богатых в Великобритании и Монако, не исключено, что Головин за этой сезон заработает больше, чем Эриксен. 

Конечно, к Головину никаких претензий, используем лишь как пример. Но Александр получает по 225 тысяч евро в месяц. То есть примерно 2.7 млн евро в год, не считая бонусов. Куда более опытный Эриксен должен оцениваться выше, чем в 3.9 миллиона евро в год. Плюс в его лиге у многих оклады куда выше, чем в «Монако». 

По меркам Головина датчанина ценят. Но слишком сильный, опытный, многогранный футболист, чтобы Леви тянул с контрактом. «Тоттенхэм» имел опцию краткосрочного продления контракта с полузащитником – строго, чтобы показать уважение и оценить его голевые заслуги. Но вместо этого руководитель «шпор» просто хочет взять Эриксена в трудовое рабство, как поступал со многими. 

«Тоттенхэм» отгрохал настолько дорогой стадион – ценой в миллиард фунтов, что легко могли отдать Эриксену в год сотую часть суммы. Но датчанин понял, с кем имеет дело. За семнадцать месяцев до завершения действующего контракта полузащитник трижды подряд отказывался от продления. И поступает верно, ведь «Тоттенхэм» более четырех тысяч дней без трофеев, а Кристиану на день Святого Валентина исполнится 27 лет.

Задумывается, как бы повернулась его карьера, если бы смог вовремя перейти, например, в ПСЖ или «Баварию»? Нахватал бы с 2015 года кучу трофеев. Пусть в «Реале» и «Барселоне» тогда места в центре были заняты, но сейчас даже каталонцы среди претендентов на футболиста, который стоит намного больше, чем Леви сможет за него получить, учитывая сроки контракта.

Подходит любая поговорка о жадности. Если бы к Эриксену уважительно подошли, предложили короткий контракт на сильных условиях и обещали отпустить за адекватную сумму, то такая ставка себя бы окупила. А так может повториться история Пирло, только с более молодым футболистом. «Милан» развесил уши и недооценил Андреа, тот пошел в «Ювентус» и выиграл многое.

Эриксену с клубными трофеями не везет. Но вряд ли дело в нем самом. Скорее угораздило из «Аякса» перейти в клуб, где руководитель не думает о будущем футболистов. Отдавал игроков уровня датчанина в основном «Реалу». Но Зидану с Модричем, Каземиро и Кроосом в центре поля Эриксен не был нужен. А в другие клубы – поверьте, желающих хватало, его не отпустил Леви.

Пару лет тому назад президент мог задирать цену трансфера, и таким образом срывать все переговоры. Через полгода, когда до конца действующего контракт останется двенадцать месяцев, Эриксена от ухода остановить будет сложнее. У Кристиана сегодня «гол плюс пас» против «Лестера», и давно заслужил шанс в клубе, который на сто шагов ближе к трофеям, чем «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   99 / 792
сегодня в 20:27
Да уж, когда Ламела получает больше чем в 2 раза, чем ты, то тут любой топарь на месте Эриксена задумается. Что имеем - не храним, таки да...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   58 / 792
сегодня в 20:16
Гдето теряешь,гдето находишь!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   477 / 792
сегодня в 19:23
Можно в Реал на замену Модричу но неизвестно что выиграет Реал при Солари и кого может пригласить Почетино хороший селекционер он собрал хорошую команду но для побед нужен тренер даже Конте который занял 5место в АПЛ выиграл Кубок Англии Леви Почетино устраивает в плане того что доходы идут клуб в последние сезоны регулярно играет в ЛЧ Но игрокам хорошим нужны трофеи болельщикам по смыслу тоже Тоттенхэм может быть клубом поставщиком игроков при Почетино зарабатывать продаже игроков но тогда Тоттенхэм может опуститься на 5-6место к Примерудля трофеев нужен тренер трофейник
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