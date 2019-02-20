Игроки «Анжи» в оставшейся части чемпионата будут жить в Кисловодске

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что игроки махачкалинского клуба во второй половине сезона будут жить и готовиться к матчам на базе в Кисловодске.

Мы переехали в Кисловодск, считаем, что там нам предоставлены хорошие условия по соотношению «цена-качество» по нашему бюджету. Плюс присутствует фактор наличия у нас некоторых игроков из Краснодара, Осетии, Грозного, и ребята в паузах могут доехать до дома на машине за четыре-пять часов. Там выгоднее тренироваться, хороший воздух, все условия для тренировочного процесса. Также мы арендуем в Ессентуках новый газон, на котором сборная Нигерии тренировалась во время чемпионата мира.

Плюс мы учитываем поездки в другие города. В Санкт-Петербург из Минеральных Вод ежедневно летают самолеты, в то время как из Махачкалы - два раза. В Краснодар команда может добраться как на самолете, так и на поезде. И нам так проще, нежели лететь самолетом из Махачкалы через Москву в Краснодар, и дешевле.

Мы вынуждены рационально использовать каждый рубль, далее посмотрим по календарю, все зависит от игр - мы все это просчитываем. Мы поймем, откуда нам лететь выгоднее в апреле-мае в какие города - из Минеральных Вод или из Махачкалы. В Махачкале есть тоже отель, который предложил нам хорошую цену, поэтому рассмотрим и этот вариант тоже.