Игроки «Анжи» в оставшейся части чемпионата будут жить в Кисловодске

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что игроки махачкалинского клуба во второй половине сезона будут жить и готовиться к матчам на базе в Кисловодске.
Мы переехали в Кисловодск, считаем, что там нам предоставлены хорошие условия по соотношению «цена-качество» по нашему бюджету. Плюс присутствует фактор наличия у нас некоторых игроков из Краснодара, Осетии, Грозного, и ребята в паузах могут доехать до дома на машине за четыре-пять часов. Там выгоднее тренироваться, хороший воздух, все условия для тренировочного процесса. Также мы арендуем в Ессентуках новый газон, на котором сборная Нигерии тренировалась во время чемпионата мира.
Плюс мы учитываем поездки в другие города. В Санкт-Петербург из Минеральных Вод ежедневно летают самолеты, в то время как из Махачкалы - два раза. В Краснодар команда может добраться как на самолете, так и на поезде. И нам так проще, нежели лететь самолетом из Махачкалы через Москву в Краснодар, и дешевле.
Мы вынуждены рационально использовать каждый рубль, далее посмотрим по календарю, все зависит от игр - мы все это просчитываем. Мы поймем, откуда нам лететь выгоднее в апреле-мае в какие города - из Минеральных Вод или из Махачкалы. В Махачкале есть тоже отель, который предложил нам хорошую цену, поэтому рассмотрим и этот вариант тоже.
Ранее Агарагимов рассказал о текущей финансовой ситуации клуба.
Некоторых, кого удивляет почему к ним такое отношение не самое лучшее порой,
а что вы хотели : мы к вам с желчью не лезем, болеем за свою родную команду,
а вы внедряетесь на ветку, пишите всякие гадости в адрес Анжи, желаете команде
благополучно "утонуть", и после ответа в ваш адрес называете людей хамами,
быдлом и прочими эпитетами, за то, что вас грубо одернули на негатив к нам.
А вы что хотели после своих первоначальных текстов, чтобы спасибо сказали ?
Изначально себя надо позиционировать нормально с учетом того, что наши болелы
и наша команда вам ничего плохого не желает, и не бегает к вам на ветки с негативом.
P.S. Адекватных юзеров, желающих нашим благополучно решить свои проблемы
и выкарабкаться из этого сложнейшего финансового пожелания, отдельно респект !
Удачи вам, как людям, и как болельщикам ваших команд, таких намного больше !
Некоторых, кого удивляет почему к ним такое отношение не самое лучшее порой,
а что вы хотели : мы к вам с желчью не лезем, болеем за свою родную команду,
а вы внедряетесь на ветку, пишите всякие гадости в адрес Анжи, желаете команде
благополучно "утонуть", и после ответа в ваш адрес называете людей хамами,
быдлом и прочими эпитетами, за то, что вас грубо одернули на негатив к нам.
А вы что хотели после своих первоначальных текстов, чтобы спасибо сказали ?
Изначально себя надо позиционировать нормально с учетом того, что наши болелы
и наша команда вам ничего плохого не желает, и не бегает к вам на ветки с негативом.
P.S. Адекватных юзеров, желающих нашим благополучно решить свои проблемы
и выкарабкаться из этого сложнейшего финансового пожелания, отдельно респект !
Удачи вам, как людям, и как болельщикам ваших команд, таких намного больше !