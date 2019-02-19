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Джанаев потребовал от «Рубина» 200 млн рублей

19 февраля 2019, 11:27

Сообщается, что бывший вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от казанского клуба еще 200 млн рублей. Напомним, что недавно клуб выплатил ему 35 млн долга.

Выяснилось, что по контракту футболист получал 1,5 млн евро в год. В связи с тем, что договор был расторгнут по вине «Рубина», клуб обязан рассчитаться с Джанаевым полностью.

Казанцы были вынуждены пойти на мировую и признать долг. При этом РФС запретил «Рубину» до погашения долга регистрировать новых футболистов.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
   223 / 887
19 февраля в 20:37
каковы перспективы Рубина?
Казанский
Казанский ответил амурец
   116 / 887
19 февраля в 14:15
Джанаев 1,5 млн евро? ну это Рубин мощно переплатил
Ну 1,5 млн.евро считается бюджетной зарплатой для паспортиста в РПЛ,т.ч. нет ничего удивительного
удав
удав
   238 / 887
19 февраля в 13:25
такие деньги платить за джанаева?=)мутная схемка была похоже, но хитрец Сослан все обломал)
амурец
амурец
   199 / 887
19 февраля в 12:42
Джанаев 1,5 млн евро? ну это Рубин мощно переплатил
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
   681 / 887
19 февраля в 12:31
Дикобразу-Дикобразово...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   89 / 887
19 февраля в 12:30
Странно всё в рубине как-то.
Jum13
Jum13
   18 / 887
19 февраля в 12:25
Мутный БоБиК хотел скрыть свою мутную схему, но не вышло
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 887
19 февраля в 12:18
На такие деньги он не наиграл.
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   90 / 887
19 февраля в 12:03
Сколько же получает гений туркмен, если какой-то Джанаев, не работая, гребет такие миллионы?
Казанский
Казанский ответил Великолепный
   116 / 887
19 февраля в 11:59
Правильно делает, Сослан. Раз должны, то нечего дарить Свое заработанное.
Заработанное,это когда деньги получаешь за работу,а не валяешься 10 месяцев в лазарете,а потом потерянную выгоду подсчитываешь по контракту до 2020 года.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   722 / 887
19 февраля в 11:57
Откуда такие космические контракты у средних игроков?
Обычная российская семья на такие деньги проживет двести лет, не нуждаясь.
Руководители нашего футбола сами превращают игроков в обыкновенных мажоров.
Нужно убрать этот чертов лимит, пусть нынешнее поколение "звезд" исчезнет само.
авито
авито
   374 / 887
19 февраля в 11:54
Этот джанаев совсем обнаглел. 200 млн ему подавай - редиска!
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
19 февраля в 11:53
Правильно делает, Сослан.
Раз должны, то нечего дарить
Свое заработанное.
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
19 февраля в 11:47
НЕ КРАСИВО ПОСТУПАЕТ ТУРКМЕН, ДОЛГИ ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 11:44
Правильно , Сослан!!!
Деньги на бочку !!!
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 887
19 февраля в 11:43
Юристов из Рубина нужно всех уволить.
Казанский
Казанский
   116 / 887
19 февраля в 11:42
Ну может Гинер или Миллер подберут этого Джанаева.Они любят объедки с туркменского стола))
161регион
161регион
   7 / 887
19 февраля в 11:38
В Ростове он был вратарь,а в рубине залипуха....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
19 февраля в 11:38
Правильно делает! У туркмена много украденных денег, пускай достает из заначки!
Казанский
Казанский
   116 / 887
19 февраля в 11:34
Вот неблагодарный.Из него вратаря сделали Бердыев и Кафанов,а он накушаться никак не может
нечитайло
нечитайло
   853 / 887
19 февраля в 11:33
Им виднее
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   293 / 887
19 февраля в 11:30
ДА У НЕГО БУРДЫЕВ ПОЛОВИНУ ЗАБЕРЁТ, А ТО И БОЛЬШЕ !
У ТУРКМЕНА НЕ ЗАБАЛУЕШЬ, ОТКАТЫ, ПРОЦЕНТЫ, ВСЁ ПРОСЧИТАНО

ГЫ-ГЫ
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 11:30
Туркмен пока не прокрутит денежку в свою пользу, не отдаст. Гыгыгы
161регион
161регион
   7 / 887
19 февраля в 11:30
Четочник наверно в шоке....
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