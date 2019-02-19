Джанаев потребовал от «Рубина» 200 млн рублей

19 февраля 2019, 11:27

Сообщается, что бывший вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от казанского клуба еще 200 млн рублей. Напомним, что недавно клуб выплатил ему 35 млн долга.

Выяснилось, что по контракту футболист получал 1,5 млн евро в год. В связи с тем, что договор был расторгнут по вине «Рубина», клуб обязан рассчитаться с Джанаевым полностью.