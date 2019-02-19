Джанаев потребовал от «Рубина» 200 млн рублей

Сообщается, что бывший вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от казанского клуба еще 200 млн рублей. Напомним, что недавно клуб выплатил ему 35 млн долга.
Выяснилось, что по контракту футболист получал 1,5 млн евро в год. В связи с тем, что договор был расторгнут по вине «Рубина», клуб обязан рассчитаться с Джанаевым полностью.
Казанцы были вынуждены пойти на мировую и признать долг. При этом РФС запретил «Рубину» до погашения долга регистрировать новых футболистов.
Обычная российская семья на такие деньги проживет двести лет, не нуждаясь.
Руководители нашего футбола сами превращают игроков в обыкновенных мажоров.
Нужно убрать этот чертов лимит, пусть нынешнее поколение "звезд" исчезнет само.
Обычная российская семья на такие деньги проживет двести лет, не нуждаясь.
Руководители нашего футбола сами превращают игроков в обыкновенных мажоров.
Нужно убрать этот чертов лимит, пусть нынешнее поколение "звезд" исчезнет само.
Раз должны, то нечего дарить
Свое заработанное.
Раз должны, то нечего дарить
Свое заработанное.
Деньги на бочку !!!
Деньги на бочку !!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=66dkFq7ITAs
У ТУРКМЕНА НЕ ЗАБАЛУЕШЬ, ОТКАТЫ, ПРОЦЕНТЫ, ВСЁ ПРОСЧИТАНО
ГЫ-ГЫ
У ТУРКМЕНА НЕ ЗАБАЛУЕШЬ, ОТКАТЫ, ПРОЦЕНТЫ, ВСЁ ПРОСЧИТАНО
ГЫ-ГЫ