ЦСКА: «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом»

Ровно 18 лет назад Евгений Гинер стал президентом московского ЦСКА.
Москвичи поздравили руководителя с этим достижением. За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил «ВЭБ Арену». Твиттер ЦСКА подписал свой пост:
И он даже не думает останавливаться
Продажа одного арга окупила все З покупки. А ваш с продажи Головы кого купил? В судей вложится, походу...
Продажа одного арга окупила все З покупки. А ваш с продажи Головы кого купил? В судей вложится, походу...
В отличии от покорителей Реала...
В отличии от покорителей Реала...
Леня Киевский с потухшим взглядом вышел из пустого музея "открывашки".😂😂😂😂
Леня Киевский с потухшим взглядом вышел из пустого музея "открывашки".😂😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?v=FNBIQtoOIVY
А вот когда Федун покупает чемпионство на юбилей Симоняна и этот слабый клуб принимает 7 на Энфилде, на это смотрит весь мир!
А вот когда Федун покупает чемпионство на юбилей Симоняна и этот слабый клуб принимает 7 на Энфилде, на это смотрит весь мир!
12 июля 2008 года
спартак - ЦСКА – 1:5
14 марта 2011 года
Ростов - спартак - 4:0
11 августа 2012 года
Зенит - спартак- 5:0
25 ноября 2012 года
спартак - Динамо - 1:5
22 марта 2014 года
Краснодар - спартак - 4:0
14 августа 2014 года
Краснодар - спартак - 4:0
17 мая 2015 года
спартак - ЦСКА – 0:4
1 декабря 2016 года
Крылья Советов - спартак - 4:0
6 августа 2017 года
Зенит - спартак - 5:1
😄😄😄😄
12 июля 2008 года
спартак - ЦСКА – 1:5
14 марта 2011 года
Ростов - спартак - 4:0
11 августа 2012 года
Зенит - спартак- 5:0
25 ноября 2012 года
спартак - Динамо - 1:5
22 марта 2014 года
Краснодар - спартак - 4:0
14 августа 2014 года
Краснодар - спартак - 4:0
17 мая 2015 года
спартак - ЦСКА – 0:4
1 декабря 2016 года
Крылья Советов - спартак - 4:0
6 августа 2017 года
Зенит - спартак - 5:1
😄😄😄😄
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА
🏟 ВЭБарена
И он даже не думает останавливаться 😉
https://www.youtube.com/watch?v=dFH08jwpofM
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА
🏟 ВЭБарена
И он даже не думает останавливаться 😉