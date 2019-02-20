ЦСКА: «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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ЦСКА: «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом»

20 февраля 2019, 13:13

Ровно 18 лет назад Евгений Гинер стал президентом московского ЦСКА.

Москвичи поздравили руководителя с этим достижением. За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил «ВЭБ Арену». Твиттер ЦСКА подписал свой пост:

И он даже не думает останавливаться

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Все комментарии
blitz
blitz
   305 / 887
20 февраля в 23:36
Потрясающее достижение, за 18 лет 21 трофей. Первый президент из московского ЦСКА выигравший для клуба и страны европейский кубок.
viv
viv ответил Ангел неБесГрешен
   73 / 887
20 февраля в 22:56
Вот когда раз в пять лет попадете в ЛЧ .. тогда и поговорим...
Против_всех
Против_всех
   450 / 887
20 февраля в 22:33
Ну че, опять ничего не выиграв пролезет в ск?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
20 февраля в 22:05
Джум, завтра и узнаем, как там турки.. Думаю, парочку им положить дома сможем...
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 887
20 февраля в 21:17
Покорители Реала, вам бы не стыдить Зенит, а попытаЦЦа Пльзень или Базель в группе обойти...
Как там турки? Бригада уже приехала? Ситуация ведь хуже чем с Динамо
Poseidon Ger
Poseidon Ger
20 февраля в 21:16
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    20 февраля в 21:04
    Viv, вот когда в евровесну не раз в 5 лет выходить будете, тогда гордиться будете...
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       134 / 887
    20 февраля в 20:29
    Приятно видеть, как у завистников Евгения Ленноровича и ЦСКА -- бомбит!!!
    viv
    viv ответил Ангел неБесГрешен
       73 / 887
    20 февраля в 20:23
    Покорители Реала, вам бы не стыдить Зенит, а попытаЦЦа Пльзень или Базель в группе обойти...
    ЦСКА то покорил Реал в ЛЧ....а вам бы для начала не опозориться в ЛЕ с Фенербахчи 15 командой чемпионата Турции...или уже все на мази, все проплачено, как с Минском в ответке...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    20 февраля в 20:05
    И сколько влили в это окно?
    Продажа одного арга окупила все З покупки. А ваш с продажи Головы кого купил? В судей вложится, походу...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    20 февраля в 20:00
    Покорители Реала, вам бы не стыдить Зенит, а попытаЦЦа Пльзень или Базель в группе обойти...
    cska1948
    cska1948 ответил 25процентный клоун
       176 / 887
    20 февраля в 19:49
    дружище,не могу оспорить,в 90 ые я был молод и не был экспертом,поэтому мог заблуждаться,но у меня много людей в окружении кто в те годы были экспертами и болели и за коней и за Спартак ,ругались они всегда ,но про продажных судей никогда ,НИКОГДА даже разговора не было
    Я не утверждаю, что судьи были продажными. Я говорю, что судьи были несправедливыми в пользу СпаМа
    viv
    viv ответил ЦCКА навсегда
       73 / 887
    20 февраля в 19:13
    Особенно, если учесть, сколько вливают в эту бездонную бочку :)
    Как еще у него язык поворачивается говорить... после игры с душком ответного матча с Минском....
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил viv
       2 / 887
    20 февраля в 18:55
    офигенное достижение группу пройти в ЛЕ.....больше никому не говори, а то засмеют...
    Особенно, если учесть, сколько вливают в эту бездонную бочку :)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       3 / 887
    20 февраля в 18:50
    Гордон все сказал про наш футбол,современный
    viv
    viv ответил Ангел неБесГрешен
       73 / 887
    20 февраля в 18:50
    Джум номерной, если Зенит и не пройдет турок, то группу он прошел. В отличии от покорителей Реала...
    офигенное достижение группу пройти в ЛЕ.....больше никому не говори, а то засмеют...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cska1948
       3 / 887
    20 февраля в 18:48
    дружище,не могу оспорить,в 90 ые я был молод и не был экспертом,поэтому мог заблуждаться,но у меня много людей в окружении кто в те годы были экспертами и болели и за коней и за Спартак ,ругались они всегда ,но про продажных судей никогда ,НИКОГДА даже разговора не было
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    20 февраля в 18:45
    Джум номерной, если Зенит и не пройдет турок, то группу он прошел.
    В отличии от покорителей Реала...
    cska1948
    cska1948 ответил Великолепный
       176 / 887
    20 февраля в 18:42
    После услышанного, что «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом» Леня Киевский с потухшим взглядом вышел из пустого музея "открывашки".😂😂😂😂
    Но перед тем как выйти из музея, Федун нежно погладил Кубок имени Тины Канделаки.(сам видел)
    cska1948
    cska1948 ответил 25процентный клоун
       176 / 887
    20 февраля в 18:40
    если что-то припомнишь за нами , какой-нибудь купленый матч или трофей,пиши
    В 90-е ВСЁ судьи свистели в пользу СпаМа! Была такая практика, что судьям дебютантам доверяли судить именно СпаМ. Я вначале задумался, почему именно СпаМ? Но глядя как усердно они свистят в пользу СпаМа понял! Если ты хочешь судить матчи РПЛ, то свистеть должен всегда в пользу СпаМа. Так было! Да и комментаторы подбирались по принципу - за кого болеешь? Ведь это с 90-х на телевидении засилье комментаторов, болельщиков СпаМа.
    Великолепный
    Великолепный
       164 / 887
    20 февраля в 18:35
    После услышанного, что «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом»
    Леня Киевский с потухшим взглядом вышел из пустого музея "открывашки".😂😂😂😂
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       30 / 887
    20 февраля в 18:12
    если что-то припомнишь за нами , какой-нибудь купленый матч или трофей,пиши
    Рекомендую посмотреть статистику судейских "ошибок" в пользу Спартака. А насчет купленных матчей - это все байки. Судейство в матче Спартак-Ростов можно спокойно воспринимать как купленное судейство. И таких примеров сотни. Но у нас доказать что либо невозможно. Когда какая то команда ложиться под Спартак - это убедительная и разгромная победа Спартака, если ЦСКА выносит Тулу 6:0 - это купленное судейство. Когда Тула выносит Спартак 3:0 - это не сданный матч, это отсутствие мотивации. И таких двойных стандартов можно привести сотни. Кстати вся информация про выпускника Военно-Политической академии им. Ленина Федуне Л.А. и о том как политработник "увлекся" нефтью тоже есть в открытом доступе. Также в открытом доступе есть все о Миллере, который честно и добросовестно носил портфель за нынешним президентом. В интернете есть все, правда 90% того, что там есть - это фантазии таких как ты. Я на этот бред не реагирую. Я знаю одно. В нашей стране ни один человек не стал богатым честным путем.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил ЦCКА навсегда
       120 / 887
    20 февраля в 18:11
    Тут то ладно - местная кухня :) А вот когда Федун покупает чемпионство на юбилей Симоняна и этот слабый клуб принимает 7 на Энфилде, на это смотрит весь мир!
    Вот, вот. Давно пора исключить этот кб клуб позорящий наш футбол в еврокубках!


    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Красно Синий воин
       2 / 887
    20 февраля в 18:08
    пищевик не только в еврокубках позорится 12 июля 2008 года спартак - ЦСКА – 1:5 14 марта 2011 года Ростов - спартак - 4:0 11 августа 2012 года Зенит - спартак- 5:0 25 ноября 2012 года спартак - Динамо - 1:5 22 марта 2014 года Краснодар - спартак - 4:0 14 августа 2014 года Краснодар - спартак - 4:0 17 мая 2015 года спартак - ЦСКА – 0:4 1 декабря 2016 года Крылья Советов - спартак - 4:0 6 августа 2017 года Зенит - спартак - 5:1 😄😄😄😄
    Тут то ладно - местная кухня :)
    А вот когда Федун покупает чемпионство на юбилей Симоняна и этот слабый клуб принимает 7 на Энфилде, на это смотрит весь мир!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил ЦCКА навсегда
       120 / 887
    20 февраля в 18:06
    Пищевик бы исключить из еврокубков, чтобы не позорил Россию!
    пищевик не только в еврокубках позорится

    12 июля 2008 года
    спартак - ЦСКА – 1:5

    14 марта 2011 года
    Ростов - спартак - 4:0

    11 августа 2012 года
    Зенит - спартак- 5:0

    25 ноября 2012 года
    спартак - Динамо - 1:5

    22 марта 2014 года
    Краснодар - спартак - 4:0

    14 августа 2014 года
    Краснодар - спартак - 4:0

    17 мая 2015 года
    спартак - ЦСКА – 0:4

    1 декабря 2016 года
    Крылья Советов - спартак - 4:0

    6 августа 2017 года
    Зенит - спартак - 5:1

    😄😄😄😄
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Красно Синий воин
       2 / 887
    20 февраля в 17:50
    Федун все еще не собирается останавливаться после таких позоров? 😄😄😄😄 спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Пищевик бы исключить из еврокубков, чтобы не позорил Россию!
    Jum13
    Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
       18 / 887
    20 февраля в 17:41
    Занятно внутриМКАДные спорят, у кого позора в нврокубках больше ;) Местами ржу в голос! Пешите есчо ;)
    Смешно будет если турки дальше пройдут. Или там уже всё заряжено как в ответном с Динамо?
    Великолепный
    Великолепный
       164 / 887
    20 февраля в 17:37
    20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. Ключевые достижения Леннорыча за 18 лет:

    🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
    🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
    🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
    🏆 Кубок УЕФА
    🏟 ВЭБарена

    И он даже не думает останавливаться 😉
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       3 / 887
    20 февраля в 17:30
    вся информация по Жене в сети,не ленись,загугли,стыдно,но оставим эту грязную тему,только о футболе
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       3 / 887
    20 февраля в 17:28
    если что-то припомнишь за нами , какой-нибудь купленый матч или трофей,пиши
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