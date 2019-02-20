ЦСКА: «Гинер не собирается останавливаться на достигнутом»

20 февраля 2019, 13:13

Ровно 18 лет назад Евгений Гинер стал президентом московского ЦСКА .

Москвичи поздравили руководителя с этим достижением. За это время команда 6 раз побеждала в чемпионате России, 7 раз - в Кубке России, 7 раз - в Суперкубке России. Также клуб завоевал Кубок УЕФА и построил « ВЭБ Арену». Твиттер ЦСКА подписал свой пост:

И он даже не думает останавливаться