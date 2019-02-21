Божович: «Джано, Самедова и Шишкина я знаю давно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о подготовке своей команды к возобновлению чемпионата РПЛ .

Новые игроки? Джано, Самедова и Шишкина я знаю давно. Это очень опытные и качественные футболисты, которые помогут нам решить задачу на сезон. Да, у Джано был большой перерыв, связанный с травмами. Мне его жалко. Это техничный и талантливый игрок. Надеюсь, в этом сезоне он перезагрузит карьеру. Ему всего 26 лет, и он снова может играть на высоком уровне еще долго. Что касается Самедова и Шишкина, то они уже на высоком уровне играют, и я очень рад, что с ними опять работаю. Тимофеев, Карпов и Зиньковский чуть моложе. Мы ожидаем, что они будут прогрессировать. В команде должна быть конкуренция.