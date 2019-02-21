Голодец считает, что ситуация с Кокориным очернила имидж футбола

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что скандальная ситуация с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлияла на имидж футбола.

Конечно [есть негативное влияние], но так бывает в любой сфере деятельности и жизни. Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, свободы других людей, то это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности.

Когда я работаю, то посещаю школы, а также детские футбольные школы. Мы очень много об этом говорим, об этом говорят директора школ. Сегодня они наряду с преподаванием футбола вводят много дисциплин, связанных с обучением ребят, их умением вести себя, умением общаться, контактировать, социализироваться. Ребят водят в музеи и театры, а коллеги из спортивных школ много обращаются по расширению подобных программ, чтобы в будущем исключить проявление такого поведения.