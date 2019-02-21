Бекао: «Матч со „Спартаком“ запомнился мне больше всего»

Защитник ЦСКА Бекао ответил на вопрос о том, какие матчи ему особенно запомнились в футболке «красно-синих».

Я бы выделил несколько игр. Самые яркие воспоминания связаны с дерби против «Спартака». Играли на домашней арене при полных трибунах. Потрясающий накал страстей! Мы пропустили первыми, хотя настрой на победу был запредельным, в таких матчах иначе нельзя. К сожалению, смогли добиться только ничейного результата, не смогли дожать своего соперника. Но какая же была атмосфера на поле и вокруг него! Не могу не отметить поддержку трибун. Весь стадион дышал этой игрой! Этот матч, в том числе в силу истории противостояния ЦСКА и «Спартака», безусловно, стоит особняком.

Разумеется, игру против «Реала» тоже нельзя не отметить. В Мадриде мы одержали историческую победу, которую долгие годы будут вспоминать, и гордиться нашим выступлением. Это действительно неординарное событие. Этот успех займет особое место в моих воспоминаниях.