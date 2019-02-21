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Бекао: «Матч со „Спартаком“ запомнился мне больше всего»

21 февраля 2019, 10:30

Защитник ЦСКА Бекао ответил на вопрос о том, какие матчи ему особенно запомнились в футболке «красно-синих».

Я бы выделил несколько игр. Самые яркие воспоминания связаны с дерби против «Спартака». Играли на домашней арене при полных трибунах. Потрясающий накал страстей! Мы пропустили первыми, хотя настрой на победу был запредельным, в таких матчах иначе нельзя. К сожалению, смогли добиться только ничейного результата, не смогли дожать своего соперника. Но какая же была атмосфера на поле и вокруг него! Не могу не отметить поддержку трибун. Весь стадион дышал этой игрой! Этот матч, в том числе в силу истории противостояния ЦСКА и «Спартака», безусловно, стоит особняком.

Разумеется, игру против «Реала» тоже нельзя не отметить. В Мадриде мы одержали историческую победу, которую долгие годы будут вспоминать, и гордиться нашим выступлением. Это действительно неординарное событие. Этот успех займет особое место в моих воспоминаниях.

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Все комментарии
морозз
морозз
   60 / 887
21 февраля в 16:33
Эх парни, тролли вы непомнящие о том, что ЦСКА и СПАРТАК ...это супер дерби ещё времён СССР, где Зенит влачил жалкое существование в Пердиве! Поэтому и российское дерби этих команд по накалу и количеству болельщиков на стадионе не уступает советским временам!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Алексей Коротеев
   77 / 887
21 февраля в 16:15
Утю-тю ,милый ! Ворота перепутал ? ))) Вы сейчас уже икаете от страха ,а что же будет после матча ? ))))))
    Исмет
    Исмет
       698 / 887
    21 февраля в 15:32
    Скорее всего запомнился конской вонью.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Serg_Diamond
       149 / 887
    21 февраля в 15:04
    Свиньи тоже запомнят надолго следующий матч с ЦСКА, даже больше чем 7-0 от Ливерпуля))
    Утю-тю ,милый ! Ворота перепутал ? ))) Вы сейчас уже икаете от страха ,а что же будет после матча ? ))))))
    makkie
    makkie
       23 / 887
    21 февраля в 14:04
    Особенно судейство Карасёва, который пенальти просмотрел и нарушение на Фернандо возле штрафной цска.
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил Serg_Diamond
       639 / 887
    21 февраля в 13:16
    Свиньи тоже запомнят надолго следующий матч с ЦСКА, даже больше чем 7-0 от Ливерпуля))
    Смотри потом с ветки не слейся, предсказатель
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       132 / 887
    21 февраля в 12:56
      Jum13
      Jum13 ответил Павлоградский маньяк
         18 / 887
      21 февраля в 12:30
      И пропустит свинья номер 35 семёрку. Аха-ха)
      Какая чехарда в спартаке с вратарскими номерами - никто не хочет по 7 штук из ворот вынимать
      ДСА
      ДСА
         143 / 887
      21 февраля в 11:27
      Против Спартака всем игры запоминаются.
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк ответил ЦСКА Самый титулованный
         133 / 887
      21 февраля в 11:18
      А 6:0 в 1993 он и не знает. Аха-ха)
      Footbolista
      Footbolista ответил ЦСКА Самый титулованный
         4 / 887
      21 февраля в 11:14
      Вангуешь?)...
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный ответил Footbolista
         134 / 887
      21 февраля в 11:13
      0:3 жаль не запомнил)...это Спартак коней не смог дожать)...ну ничего дожмет в следующий раз...
      0:4 на "открывашке жаль не запомнил:)) Ну ничего еще будет возможность самому поучаствовать в разгроме спартака:))
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк ответил Footbolista
         133 / 887
      21 февраля в 11:12
      Гинер с Абрамовичем будет есть хамон за народные деньги Россетей, пока люди последний палец без соли доедают. Аха-ха)
      Footbolista
      Footbolista ответил Serg_Diamond
         4 / 887
      21 февраля в 11:10
      Кстати, как гинер насчет свининки?))... не по уставу))...
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк ответил Степка питерский
         133 / 887
      21 февраля в 11:08
      В цска не за столом, там на коленке дошираки жрут. Аха-ха)
      Павлоградский маньяк
      Павлоградский маньяк ответил Serg_Diamond
         133 / 887
      21 февраля в 11:07
      И пропустит свинья номер 35 семёрку. Аха-ха)
      Footbolista
      Footbolista ответил Serg_Diamond
         4 / 887
      21 февраля в 11:07
      Как говаривал Аршавин: Это ваши проблемы)...
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответил Footbolista
         77 / 887
      21 февраля в 11:06
      из конины шашлыки тоже норм))..татары подтвердят)...
      Мы не татары, мы любим свининку кушать
      Footbolista
      Footbolista ответил cska plus
         4 / 887
      21 февраля в 11:05
      из конины шашлыки тоже норм))..татары подтвердят)...
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         77 / 887
      21 февраля в 11:05
      Свиньи тоже запомнят надолго следующий матч с ЦСКА, даже больше чем 7-0 от Ливерпуля))
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         54 / 887
      21 февраля в 11:04
      Да,отскочили тогда кони.
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 887
      21 февраля в 11:01
      0:3 жаль не запомнил)...это Спартак коней не смог дожать)...ну ничего дожмет в следующий раз...
      Переписанный
      Переписанный
         101 / 887
      21 февраля в 10:58
      Знатно Спартак его обидел. Что он его выше Реала ставит )))).
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил Степка питерский
         230 / 887
      21 февраля в 10:52
      а когда обедал первый раз за столом, а не на пальме - запомнил?
      Лови "ник", бесплатно. Посмешнее нынешнего будет. "21/5 палец Федуна" Только свою фотку на "аву" больше не лепи.....😉
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 887
      21 февраля в 10:52
      Надо надрать свиней во втором круге, тебе еще больше тогда дерби запомнится!
      Великолепный
      Великолепный
         164 / 887
      21 февраля в 10:48
      Верно говорит, дерби есть дерби, они каждый год бывают и ЦСКА тут впереди - 27 побед армейцев, против 20-ти побед спартака, а вот ЛЧ и исторические ДВЕ победы подряд над Реалом, да еще с разгромным счетом на Сантьяго Бернабеу, которую точно долгие годы будут вспоминать, и гордиться нашим выступлением. Это действительно неординарное событие. Этот успех займет особое место в славных победах ПФК ЦСКА!
      Egorium
      Egorium
         70 / 887
      21 февраля в 10:46
      Свиные всем запоминаются сразу, кому счетом 7-0 или 5-0, кому глупой игрой.
      Степка питерский
      Степка питерский
         160 / 887
      21 февраля в 10:43
      а когда обедал первый раз за столом, а не на пальме - запомнил?
      cska plus
      cska plus
         12 / 887
      21 февраля в 10:41
      Бекао красава, надо готовиться к шашлыкам в их же логове.
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