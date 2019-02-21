Мостовой: «У „Краснодара“ серьезные потери перед „Байером“»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Байер» - «Краснодар».

В первом матче не сыграли защитник Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и форвард Ари. Непонятно, смогут ли они помочь своей команде в ответной игре.

Безусловно, это серьезные потери для «Краснодара». Особенно я бы отметил отсутствие Ари. Он был крайне важным элементом в игре «горожан» в первой части сезона. Что касается противостояния с «Байером», то первый матч доказал: против этой команды можно играть. С другой стороны, было ощущение, что немцы играют с запасом и в каких-то эпизодах экономят силы. У себя дома леверкузенцы сыграют уже в полную силу.