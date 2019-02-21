Голодец: «У Дюкова очень серьезная программа развития футбола»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказала о своем отношении к Александру Дюкову, который является единственным кандидатом в президенты РФС .

22 февраля состоятся выборы нового президента. Знаю, что у Александра Дюкова очень серьезная программа развития, я с ней знакома. В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола. И есть очень серьезное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе. Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах.