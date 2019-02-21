Чорлука: «В вашей сборной одним из лучших для меня был Игнашевич»

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала ЧМ -18 с Россией, в котором его команде удалось одержать победу в серии пенальти.

Мы с тренером общались все три дня до матча. Могу сказать, что он очень боялся Дзюбу: хорошо принимает мяч, играет в касание, здорово работает корпусом. Но я сказал, что для меня опаснее Смолов. Он здорово открывается за спину, это не нравится защитникам. Из-за высокой линии обороны, думаю, нам было полегче действовать против Дзюбы, чем против Смолова. Тот же Ловрен регулярно играет против мощных форвардов в АПЛ – с Артёмом ему попроще. И когда Смолов вышел на замену, у него были хорошие моменты.



На чемпионате мира в вашей сборной одним из лучших для меня был Игнашевич. Все говорили, что он старый и сил уже нет. Но когда у тебя есть опыт и мозги, это иногда важнее быстрых ножек. Он показал это – браво! Плюс очень понравился Зобнин. Конечно, был ещё шикарный турнир в исполнении Головина.