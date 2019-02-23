Гаттузо мечтает попасть в четверку сильнейших в Серии А по итогам сезона

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что мечтает попасть в четверку сильнейших по итогам сезона в Серии А.

Я бы с радостью согласился на сделку, если бы вы сказали, что «Интер» финиширует третьим, а «Милан» четвертым.

Четыре лучшие команды входят в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Поэтому третье или четвертое место - не имеет значения.