Гаттузо мечтает попасть в четверку сильнейших в Серии А по итогам сезона

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что мечтает попасть в четверку сильнейших по итогам сезона в Серии А.
Я бы с радостью согласился на сделку, если бы вы сказали, что «Интер» финиширует третьим, а «Милан» четвертым.
Четыре лучшие команды входят в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Поэтому третье или четвертое место - не имеет значения.
В данный момент «Милан» занимает именно четвертое место в таблице Серии А.
Ранее Гаттузо дал комментарий после победы над «Эмполи» (3:0) в матче 25-го тура Серии А.
Задача на этот сезон вполне выполнимая,удачи!
Задача на этот сезон вполне выполнимая,удачи!