Альба в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

25 февраля 2019, 13:56

Защитник «Барселоны» Жорди Альба договорился о продлении контракта со своим клубом.

Сообщается, новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2024 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.