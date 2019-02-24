«Милан» продлит контракт с Гаттузо, если он выведет команду в ЛЧ

24 февраля 2019, 13:15

Компания Elliott Management, владеющая футбольным клубом «Милан», готова продлить контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо, но только при одном условии.

Corriere della Sera сообщает, что «россонери» должны занять место в первой четверке команд Серии А, чтобы таким образом пробиться в Лигу чемпионов. Если же задача останется невыполненной, Гаттузо покинет свой пост.

После разгрома «Эмполи» в 25-м туре Серии А «Милан» идет на четвертой позиции и отстает на один пункт от «Интера».