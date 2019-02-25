«Арсенал» хочет продлить контракт с Холдингом

сегодня, 11:54

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг может в ближайшее время продлить контракт с клубом, об этом сообщают СМИ .

23-летний футболист с 5 декабря находится в лазарете команды. Ранее отмечалось, что игрок не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.