«Интер» предложил Икарди новый контракт на 4 сезона

23 февраля 2019, 11:49

Corriere dello Sport сообщает, что «Интер» предложил новый контракт нападающему Мауро Икарди, несмотря на то, что футболист и его жена-агент оказались в центре скандала.

Напомним, клуб лишил аргентинца капитанской повязки после того, как он отказался играть с «Рапидом» в Лиге Европы. Позже появилась информация, что Икарди повредил колено, однако обследование не выявило никаких проблем. Болельщики считают, что расшатывает ситуацию Ванда Нара, жена форварда.

По новому четырехлетнему контракту Икарди сможет зарабатывать по 6,5 млн евро за сезон без учета бонусов за достижения. Сейчас он получает 4,5 млн евро. Предложение не устраивает Мауро, игрок настаивает на 7,5 млн евро за сезон, которые могут дорасти до 10 млн евро за счет бонусов.