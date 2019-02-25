Баллак: «Меня удивила реакция игроков „Челси“ в моменте с Кепой»

Бывший игрок «Челси» Михаэль Баллак прокомментировал инцидент во время вчерашнего финала Кубка Лиги, когда вратарь «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену по требованию главного тренера команды Маурицио Сарри.

Это удивительный эпизод, я такого никогда не видел. Если на табличке резервного арбитра высвечивается твой номер, ты должен уважать решение тренера.

Я был немного удивлен реакцией команды. Обычно в подобных случаях игроки должны заставить своего товарища по команде следовать инструкциям тренера. Давид Луис что-то говорил Кепе, но я не понял, что именно. Он лидер и ключевой футболист «Челси», так что меня это удивляет.

Обидно, ведь «Челси» провел хороший матч, но сейчас все обсуждают только этот момент.