Баллак: «Меня удивила реакция игроков „Челси“ в моменте с Кепой»

Бывший игрок «Челси» Михаэль Баллак прокомментировал инцидент во время вчерашнего финала Кубка Лиги, когда вратарь «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену по требованию главного тренера команды Маурицио Сарри.
Это удивительный эпизод, я такого никогда не видел. Если на табличке резервного арбитра высвечивается твой номер, ты должен уважать решение тренера.
Я был немного удивлен реакцией команды. Обычно в подобных случаях игроки должны заставить своего товарища по команде следовать инструкциям тренера. Давид Луис что-то говорил Кепе, но я не понял, что именно. Он лидер и ключевой футболист «Челси», так что меня это удивляет.
Обидно, ведь «Челси» провел хороший матч, но сейчас все обсуждают только этот момент.
Такой же Лестер был, взяли чемпионство, почувствовали себя царями, слили тренера, ну и где сейчас этот Лестер?
Тренер важнее любого игрока и пока клубы этого не поймут, то мы будем видеть бесполезные игры, а клубы будут терпеть убытки из-за клоунов на поле.
Такой же Лестер был, взяли чемпионство, почувствовали себя царями, слили тренера, ну и где сейчас этот Лестер?
Тренер важнее любого игрока и пока клубы этого не поймут, то мы будем видеть бесполезные игры, а клубы будут терпеть убытки из-за клоунов на поле.
Но с другой стороны может Кепа из чистых побуждений остался на поле.
После того как Кепа пропустил шесть голов в одной игре и десять в сумме трех встреч рамках АПЛ, наверняка хотел реабилитироваться и от души помочь Челси выиграть матч и трофей. Может он чувствовал, что может взять один два удара с пенальти.. И когда тянул время вместо него приняли решение, тоже из читых побуждений, что он мол не сможет 100% выложится на пенальти..
Но с другой стороны может Кепа из чистых побуждений остался на поле.
После того как Кепа пропустил шесть голов в одной игре и десять в сумме трех встреч рамках АПЛ, наверняка хотел реабилитироваться и от души помочь Челси выиграть матч и трофей. Может он чувствовал, что может взять один два удара с пенальти.. И когда тянул время вместо него приняли решение, тоже из читых побуждений, что он мол не сможет 100% выложится на пенальти..
Просто Сарри не уважают игроки и знают, что он уйдёт скоро.
Просто Сарри не уважают игроки и знают, что он уйдёт скоро.