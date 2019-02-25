Руни: «Лично я бы отдал „Золотой мяч“ по итогам прошлого года Роналду»

Английский нападающий Уэйн Руни считает, что «Золотой мяч» по итогам 2018 года заслужил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Награду, напомним, получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

Модрич - фантастический футболист. Он делает великолепные передачи и очень хорошо двигается с мячом. Когда смотришь на него со стороны, то можешь не заметить его скоростных качеств, но если играешь против Луки, то прекрасно видишь, как он проскакивает мимо игроков.

Но я не думаю, что он лучший игрок. Конечно, он провел отличный год с «Реалом» и сборной Хорватии. Но если бы я мог проголосовать, то отдал бы свой голос Роналду. Однако если Модрич выиграл, значит, он это заслужил.