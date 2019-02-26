Сарри: «Мы не хотим убивать Кепу»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в очередной раз заверил, что клуб не будет применять серьезные санкции к голкиперу Кепе Аррисабалаге, который отказался уходить с поля во время финального матча Кубка Лиги.
Я общался с Кепой, мы все поговорили друг с другом. Он извинился перед техническим персоналом, но этого было недостаточно. Потом он извинился перед своими товарищами по команде и клубом. Он совершил большую ошибку, но мы не хотим его убивать.
Сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма»? Не знаю. Я должен решить. Может быть, да, а может - нет.
на него надо ещё приличный штраф наложить,за порчу общественного имущества, всё таки Уэмбли, пусть едет в Италию и там крушит еле дышащие стадионы. Уэмбли деточка это не какой то обшарпанный Сан-Паоло,там играет Великий Тотенхэм, проводятся Финалы и играет сб. Англии. И если ты пришёл на этот стадион,то прихвати с собой бахилы,что бы не пачкать газон и положи под зад ватман формата А-1,что бы не запачкать неожиданностью кресло.
на него надо ещё приличный штраф наложить,за порчу общественного имущества, всё таки Уэмбли, пусть едет в Италию и там крушит еле дышащие стадионы. Уэмбли деточка это не какой то обшарпанный Сан-Паоло,там играет Великий Тотенхэм, проводятся Финалы и играет сб. Англии. И если ты пришёл на этот стадион,то прихвати с собой бахилы,что бы не пачкать газон и положи под зад ватман формата А-1,что бы не запачкать неожиданностью кресло.
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.......но если прикажут.........
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.......но если прикажут.........