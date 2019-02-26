Сарри: «Мы не хотим убивать Кепу»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в очередной раз заверил, что клуб не будет применять серьезные санкции к голкиперу Кепе Аррисабалаге, который отказался уходить с поля во время финального матча Кубка Лиги.

Я общался с Кепой, мы все поговорили друг с другом. Он извинился перед техническим персоналом, но этого было недостаточно. Потом он извинился перед своими товарищами по команде и клубом. Он совершил большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

Сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма»? Не знаю. Я должен решить. Может быть, да, а может - нет.