Менье может покинуть ПСЖ летом

26 февраля 2019, 22:37

Защитник ПСЖ Тома Менье может покинуть команду летом. Сообщается, что клуб не планирует продлевать с игроком контракт, срок которого заканчивается в 2020 году.

Напомним, что в прошлом году Менье входил в сферу интересов туринского «Ювентуса».