Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

После поражения «Ювентуса» от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов появились слухи о том, что форвард туринцев Криштиану Роналду намерен вернуться в МЮ.
Сегодня итальянская пресса, ссылаясь на свои источники, заявила, что португалец счастлив в Турине и не намерен уходить из клуба. Ответная встреча между клубами состоится 12 марта.
Он выбил с Ювентуса 30 млн .+ вся команда на его пашет
Больше всех бьет по воротам ,когда Пентек в 2 раза меньше и больше забил .
Процент полезности, как всегда на высоте .))
Развалил построеную систему Аллегри , а виноват тренер.
Он выбил с Ювентуса 30 млн .+ вся команда на его пашет
Больше всех бьет по воротам ,когда Пентек в 2 раза меньше и больше забил .
Процент полезности, как всегда на высоте .))
Развалил построеную систему Аллегри , а виноват тренер.
С такой игрой самое время карьеру заканчивать.
С такой игрой самое время карьеру заканчивать.
Футбольные журналюги *умрут* после того как он завершит карьеру(
Футбольные журналюги *умрут* после того как он завершит карьеру(