Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

26 февраля 2019, 15:30

После поражения «Ювентуса» от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов появились слухи о том, что форвард туринцев Криштиану Роналду намерен вернуться в МЮ .

Сегодня итальянская пресса, ссылаясь на свои источники, заявила, что португалец счастлив в Турине и не намерен уходить из клуба. Ответная встреча между клубами состоится 12 марта.