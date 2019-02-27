Моуриньо: «Представьте последствия, если бы я сделал то же, что Симеоне»

27 февраля 2019, 03:05

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо прокомментировал недавние действия своих коллег во время футбольных матчей. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне неприличным жестом отпраздновал гол в ворота «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов, а главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино слишком жёстко повёл себя в отношении судей матча АПЛ с «Бернли» (1:2).

Можете ли вы представить, чтобы я сделал то же, что делал Симеоне? Можете? Можете представить, чтобы я делал то же, что сделал Почеттино? Представьте себе, какими бы были последствия. Считаю ли я, что ко мне относятся иначе? Да. Я не знаю, почему так происходит.