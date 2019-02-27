Асенсио: «Остался один трофей, который я ещё не выигрывал с „Реалом“»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

Это очень важный этап сезона. Сейчас пришло время, когда на кону стоит всё, в каждом из турниров, где мы участвуем. Команда должна максимально сплотиться, и мы все должны идти в одном направлении. Уверен, если мы это сделаем, то успех будет за нами.

Мы должны очень ярко начать эту встречу при поддержке наших болельщиков. С первой минуты должны приложить все силы для победы. Кубок Испании – единственный трофей, который я ещё не выигрывал с «Реалом». Поэтому я особенно взволнован перспективой выиграть недостающий трофей уже в этом году.