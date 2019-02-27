Вальверде: «У нас нет никакой паники по поводу VAR перед Эль Класико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии ответной игры с «Реалом» в полуфинале Кубка Короля подчеркнул, что «сине-гранатовых» не беспокоит накалённая обстановка вокруг судейства и VAR в Испании.

У нас нет никакой паники в отношении VAR , и «Барселона» относится к этому со спокойствием. Мы знаем, что в спорных ситуациях, возникающих в футболе и других видах спорта, в большей степени замешаны люди, нежели сам спорт. Мы должны постараться победить, особенно учитывая тот факт, что если мы не забьём, то не выйдем в финал. Завтрашняя игра является финалом, так как одна команда выйдет в другой финал, а вторая вылетит из турнира.

Это будет значимая игра не потому, что это мой сотый матч у руля «Барселоны», а потому что она может отправить команду в финал. К тому же, это Эль Класико.

Это будет сложный матч, потому что мы подходим к нему не в том состоянии, которого мы бы хотели, и игра будет открытой. Мы понимаем уровень нашего соперника. Надеемся, что сможем пройти в финал, и полагаю, «Реал» думает так же про себя.