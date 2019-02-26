Мирабелли: «Этот молодой „Милан“ многого добьется в ближайшие годы»

Бывший спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли выразил поддержку главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо.

Я уверен, что этот молодой «Милан» многого добьется в ближайшие годы. У нас были препятствия, которые не так просто преодолеть, но мы заложили прочную основу ради большого будущего.

Когда я выбрал Гаттузо, я также заботился и о своем будущем. Я мог выбрать кого угодно, бюджетных ограничений не было, но я всегда считал Гаттузо единственным человеком, который способен взять «Милан» в свои руки. Я сразу в него поверил.

Люди узнают, что Рино - не просто жесткий человек. Да, у него сильный характер, но он также знает, о чем говорит. Он умный, идет в ногу со временем и прошел путь с более низких уровней.

Уверен, что этот «Милан» квалифицируется в Лигу чемпионов и выиграет Кубок Италии.