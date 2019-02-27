FA расследует инцидент с Санчо и «Ман Сити»

27 февраля 2019, 15:42

Пресса сообщает, что «Манчестер Сити» может столкнуться с проблемами в связи с нарушениями при трансферах юных футболистов.



Английский клуб нарушил регламент при переходе хавбека Джейдона Санчо, который в настоящий момент защищает цвета дортмундской «Боруссии». На момент трансфера игроку было 14 лет, а руководство «Сити» сделало выплату его агенту в размере 200 тыс. фунтов для осуществления перехода.



По правилам в Англии агентам запрещено представлять интересы футболистов младше 16 лет, а клубам – делать выплаты законным представителям юных игроков. При этом в «Манчестер Сити» опровергли появившуюся информацию. Однако Федерация футбола Англии (FA) начала расследование в отношении клуба.