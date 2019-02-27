Сборные Северной и Южной Америки могут провести совместный турнир в 2020-м

27 февраля 2019, 11:27

Федерация футбола США выступила с инициативой об организации на территории страны объединенного турнира между сборными Северной и Южной Америки, который планируется провести в 2020 году одновременно с чемпионатом Европы.

Предполагается, что в турнире примут участие 16 команд - 10 из Южной Америки и еще 6 лучших сборных из Северной. Победитель получит 11 млн долларов.

Предложение США будет обсуждаться на следующей неделе в Майами перед очередным заседанием исполнительного комитета ФИФА , который пройдет 15 марта.

Ранее стало известно, что в 2021 году появится еще один еврокубок.