Сборные Северной и Южной Америки могут провести совместный турнир в 2020-м

Федерация футбола США выступила с инициативой об организации на территории страны объединенного турнира между сборными Северной и Южной Америки, который планируется провести в 2020 году одновременно с чемпионатом Европы.
Предполагается, что в турнире примут участие 16 команд - 10 из Южной Америки и еще 6 лучших сборных из Северной. Победитель получит 11 млн долларов.
Предложение США будет обсуждаться на следующей неделе в Майами перед очередным заседанием исполнительного комитета ФИФА, который пройдет 15 марта.
Ранее стало известно, что в 2021 году появится еще один еврокубок.
Лучше бы сделали турнир на 24 команды. В общем, в Северной и Южной Америках находится 37 стран(не считая спорных Фолклендских островов)
Лучше бы сделали турнир на 24 команды. В общем, в Северной и Южной Америках находится 37 стран(не считая спорных Фолклендских островов)