Возвращение «Монако» и падение «Лиона»

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Обновленный «Монако» впервые в сезоне обыграл одного из лидеров Лиги 1. «Соккер.ру» видит в этом серьезный признак прогресса.

Про «Лион»

«Монако» возвращается» - с таким посылом все СМИ обсуждали победу монегасков на «Луи II» над «Лионом», который в нынешнем сезоне представляет из себя команду-парадокс. Для начала как раз о лионцах, которые могут выдавать ничьи со счетом 3:3 на групповом этапе Лиги чемпионов с посильными соперниками, а потом в плей-офф сыграть нулевую ничью с оппонентом, где этот результат менее всего вероятен – с «Барселоной».

И это при невероятном потенциале атаки каталонцев и при блестящей способности форвардов «Лиона» создавать моменты – даже «Манчестер Сити» и ПСЖ страдали от этого. В таланте «Лиона» и его колоссальном потенциале не приходится сомневаться, команда иногда выдает нечто невероятное, но порой игра лионцев так отвратительна, что хочется занять место президента клуба Жана-Мишеля Ола и разогнать всю эту компанию.

Собственно, для этого он себе завел в свое время Твиттер, из-за этого зачастую и проявляет несдержанность в комментариях – нужно же выплескивать куда-то накапливающийся гнев. После игры с «Монако», например, досталось болельщику монегасков. Команда Ола в пух и прах проиграла, а фанаты «Монако» что-то выкрикивали в адрес Ола, когда он проходил мимо. Тот не поленился задержаться, подошел к одному из кричавший и ехидно спросил, а на каком месте находится в чемпионате «Монако», затем засмеялся и пошел дальше.

https://twitter.com/isa_de_monaco/status/1099804213914275840

И это вполне нормально для Ола, который то на ПСЖ сорвется, то на болельщиков, то на игроков или тренеров. Кстати, после встречи полетели стрелы и в некоторых футболистов:

Матч против «Монако» многое нам показал. Некоторые игроки выступают намного ниже своего потенциала. Кто-то считает, что может поучаствовать в большом трансфере после окончания сезона. Но он ошибается. Надо меньше говорить и больше отдаваться на поле.

Очевидный намек на Мемфиса Депая, который не забил пенальти, упустив шанс перевернуть игру. Именно он заявлял недавно, что мог бы продолжить карьеру в другом клубе летом. Вероятно, мысли о нереальной крутости периодически посещают головы футболистов «Лиона» после удачных матчей против топовых соперников, так что потом они проваливаются с треском.

Тут ведь интересный парадоксальный вопрос о том, какую команду считать классной. Ту, которая «берет свое» и расправляется с теми, кто по зубам, или ту, которая способна победить очень сильного соперника, но умеет споткнуться на ровном месте, то есть обладает слишком большой разницей в качестве между очень хорошим своим матчем и очень плохим. У «Лиона» эта амплитуда просто максимальна, эталонна для такого типа команд.

Про «Монако»

А вот «Монако» как раз стремится к стабильности, и это нельзя не отметить. Возвращение Леонарду Жардима привело к тому, что хаотичное движение в клубе, в команде, вокруг нее стало обретать упорядоченный характер. У команды появились буквально за несколько матчей схема, стиль, почерк и свои лидеры. «Монако» тоже можно считать эталоном, но эталоном преображения в кратчайшие сроки.

И отдельно стоит отметить, что роль Александра Головина становится в этом преображении заметной. Россиянин не выпал из обоймы, как этого многие опасались, ожидая перестройки. Он не стал ее жертвой, а наряду с Радамелем Фалькао оказался тем, кто вокруг себя обустроил ее. Да, получается парадокс в том, что новичок команды, впервые играющий за границей, уже воспринимается как один из ее давних лидеров. И такая ситуация могла сложиться только в «Монако», который за зиму обновился полностью.

Если не обращать внимания на линию защиты, где еще возможны вариации, то оптимальная атака и полузащита сформированы: Сеск Фабрегас и Адриен Силва в опорной зоне, над ними Александр Головин, по флангам Желсон Мартинш и Рони Лопеш, а на острие Фалькао. И становится понятно, что только Головин и Фалькао вместе с клубом переживали все невзгоды первой части сезона и вышли оттуда закаленными и набравшимися опыта вместе с общекомандными шишками.

Лопеш лечился все время, когда команду трясло, а остальных просто в ней не было. В такой ситуации растеряться и потеряться можно было очень легко. К тому же тренерская чехарда, текучка в составе и руководстве, травмы и даже дисквалификации – Головин за этот неполный пока еще сезон в «Монако» пережил очень многое, но сохранил главное – свою игру и отношение к работе.

Кто-то может посчитать неприятной тенденцией, что Александра почти в каждом матче «нового Жардима» меняют во втором тайме. Но это манера португальского тренера, который всегда хочет, чтобы в креативной зоне у него в конце игры были максимально свежие футболисты. Поэтому и тот же Мартинш уходит обычно, который за время на поле переворачивает все, накручивает пачками игроков соперника и создает очень много остроты.

Вообще, связка Мартинша с Головиным и Лопешем на другом фланге выглядит крайне перспективно. Головина отмечают во Франции и журналисты, и болельщики. Причем даже в матчах, где он не делает голевых передач и не забивает. Это очень важно – Александр действует на поле умно и позволяет «Монако» на чужой половине поля сохранять структуру атаки, построение, которое в потенциале дает голевую комбинацию, то есть игра Головина важна на стадии подготовки результативного выпада. Это в нем и ценят, говоря о качественной игре россиянина. Теперь ему важно не снижать требований к себе и сохранять эту роль связующего звена между опорной зоной и португальско-колумбийской атакой.