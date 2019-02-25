Возвращение «Монако» и падение «Лиона»

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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Жирона 0:0  Реал Сосьедад 2.4 3.15 3.15
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 67’  РБ Лейпциг 0:1  Хоффенхайм 3.7 3.6 1.98
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен  Динамо К 5:0  Заря 1.75 3.1 5.8
20:00 Матч завершен  Шахтер Дн 2:0  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1:0 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.5 4.2 6.2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 5 1.37 7.4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 0:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 28 4.8 1.22
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.75 2.1 4.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:0 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо 2:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса 2:1 Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос 0:1 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 0:0 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 3.55 1.55 6.7
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11 1.73 2.4
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 3:0 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:0 Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 2.95 3.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 4:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5:1 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.2 6.5 12.5
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 1:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 0:2 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 3.5 2.35 2.7
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ 1:0 Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 3.75 1.6 5.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ 1:2 Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 11 3.55 1.4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.65 2.35 2.6
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 50’ Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс 0:2 Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 54’ Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 1:1 Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 48’ Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
22:45 50’ Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан 0:0 Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 3.75 1.72 4.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 3:3 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БоготаБогота 2:5 Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 0:0 Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем 2:1 Логотип футбольный клуб КонгсвингерКонгсвингер - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 4.3 3.6 1.75
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 4:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1.3 5 10
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОссОсс - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.04 17 34
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:0 Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 5.8 2.7 1.92
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1:3 Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 3 2.4 3
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:3 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.07 10.5 26
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 56’ Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун 0:2 Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:45 55’ Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2:1 Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.18 6.3 17
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 4:0 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.25 5.3 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1:2 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 22 4.6 1.22
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 2.7 1.75 8
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Возвращение «Монако» и падение «Лиона»

сегодня, 22:47
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Обновленный «Монако» впервые в сезоне обыграл одного из лидеров Лиги 1. «Соккер.ру» видит в этом серьезный признак прогресса.

Про «Лион»

«Монако» возвращается» - с таким посылом все СМИ обсуждали победу монегасков на «Луи II» над «Лионом», который в нынешнем сезоне представляет из себя команду-парадокс. Для начала как раз о лионцах, которые могут выдавать ничьи со счетом 3:3 на групповом этапе Лиги чемпионов с посильными соперниками, а потом в плей-офф сыграть нулевую ничью с оппонентом, где этот результат менее всего вероятен – с «Барселоной». 

И это при невероятном потенциале атаки каталонцев и при блестящей способности форвардов «Лиона» создавать моменты – даже «Манчестер Сити» и ПСЖ страдали от этого. В таланте «Лиона» и его колоссальном потенциале не приходится сомневаться, команда иногда выдает нечто невероятное, но порой игра лионцев так отвратительна, что хочется занять место президента клуба Жана-Мишеля Ола и разогнать всю эту компанию. 

Собственно, для этого он себе завел в свое время Твиттер, из-за этого зачастую и проявляет несдержанность в комментариях – нужно же выплескивать куда-то накапливающийся гнев. После игры с «Монако», например, досталось болельщику монегасков. Команда Ола в пух и прах проиграла, а фанаты «Монако» что-то выкрикивали в адрес Ола, когда он проходил мимо. Тот не поленился задержаться, подошел к одному из кричавший и ехидно спросил, а на каком месте находится в чемпионате «Монако», затем засмеялся и пошел дальше.

https://twitter.com/isa_de_monaco/status/1099804213914275840

И это вполне нормально для Ола, который то на ПСЖ сорвется, то на болельщиков, то на игроков или тренеров. Кстати, после встречи полетели стрелы и в некоторых футболистов:

Матч против «Монако» многое нам показал. Некоторые игроки выступают намного ниже своего потенциала. Кто-то считает, что может поучаствовать в большом трансфере после окончания сезона. Но он ошибается. Надо меньше говорить и больше отдаваться на поле.

Очевидный намек на Мемфиса Депая, который не забил пенальти, упустив шанс перевернуть игру. Именно он заявлял недавно, что мог бы продолжить карьеру в другом клубе летом. Вероятно, мысли о нереальной крутости периодически посещают головы футболистов «Лиона» после удачных матчей против топовых соперников, так что потом они проваливаются с треском. 

Тут ведь интересный парадоксальный вопрос о том, какую команду считать классной. Ту, которая «берет свое» и расправляется с теми, кто по зубам, или ту, которая способна победить очень сильного соперника, но умеет споткнуться на ровном месте, то есть обладает слишком большой разницей в качестве между очень хорошим своим матчем и очень плохим. У «Лиона» эта амплитуда просто максимальна, эталонна для такого типа команд.

Про «Монако»

А вот «Монако» как раз стремится к стабильности, и это нельзя не отметить. Возвращение Леонарду Жардима привело к тому, что хаотичное движение в клубе, в команде, вокруг нее стало обретать упорядоченный характер. У команды появились буквально за несколько матчей схема, стиль, почерк и свои лидеры. «Монако» тоже можно считать эталоном, но эталоном преображения в кратчайшие сроки. 

И отдельно стоит отметить, что роль Александра Головина становится в этом преображении заметной. Россиянин не выпал из обоймы, как этого многие опасались, ожидая перестройки. Он не стал ее жертвой, а наряду с Радамелем Фалькао оказался тем, кто вокруг себя обустроил ее. Да, получается парадокс в том, что новичок команды, впервые играющий за границей, уже воспринимается как один из ее давних лидеров. И такая ситуация могла сложиться только в «Монако», который за зиму обновился полностью. 

Если не обращать внимания на линию защиты, где еще возможны вариации, то оптимальная атака и полузащита сформированы: Сеск Фабрегас и Адриен Силва в опорной зоне, над ними Александр Головин, по флангам Желсон Мартинш и Рони Лопеш, а на острие Фалькао. И становится понятно, что только Головин и Фалькао вместе с клубом переживали все невзгоды первой части сезона и вышли оттуда закаленными и набравшимися опыта вместе с общекомандными шишками. 

Лопеш лечился все время, когда команду трясло, а остальных просто в ней не было. В такой ситуации растеряться и потеряться можно было очень легко. К тому же тренерская чехарда, текучка в составе и руководстве, травмы и даже дисквалификации – Головин за этот неполный пока еще сезон в «Монако» пережил очень многое, но сохранил главное – свою игру и отношение к работе. 

Кто-то может посчитать неприятной тенденцией, что Александра почти в каждом матче «нового Жардима» меняют во втором тайме. Но это манера португальского тренера, который всегда хочет, чтобы в креативной зоне у него в конце игры были максимально свежие футболисты. Поэтому и тот же Мартинш уходит обычно, который за время на поле переворачивает все, накручивает пачками игроков соперника и создает очень много остроты. 

Вообще, связка Мартинша с Головиным и Лопешем на другом фланге выглядит крайне перспективно. Головина отмечают во Франции и журналисты, и болельщики. Причем даже в матчах, где он не делает голевых передач и не забивает. Это очень важно – Александр действует на поле умно и позволяет «Монако» на чужой половине поля сохранять структуру атаки, построение, которое в потенциале дает голевую комбинацию, то есть игра Головина важна на стадии подготовки результативного выпада. Это в нем и ценят, говоря о качественной игре россиянина. Теперь ему важно не снижать требований к себе и сохранять эту роль связующего звена между опорной зоной и португальско-колумбийской атакой.

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RamonCSKA
RamonCSKA
   158 / 904
сегодня в 23:18
должны щас набежать "фанаты головина" с криками да он днище, ничего не показал, каждый матч меняют, ещё 20 мячей не забил? тогда 8 и тд)))
хотя по факту свою роль он выполняет, принимает мяч от защиты и выводит на свободное место во фланг лопешу и мартиншу
но им опустить отечественного футболиста важнее не видя даже его игры
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