Тухель называл Ройса и Кастро «подонками» в присутствии боссов «Боруссии» Д

27 февраля 2019, 09:03

Немецкий журналист Пит Готтшалк выпустил книгу историй, рассказанных ему анонимными источниками во времена его работы в издании Bild.

Одна из глав повествует о дортмундской «Борусии», чей матч Лиги чемпионов с «Монако» в апреле 2017 года был перенесен из-за взрыва бомбы у клубного автобуса «шмелей». Тогда руководство «Боруссии» предложило игрокам самим решать, будут ли они выходить на поле через сутки, как это планировалось сделать.

После этого Марко Ройс и Гонсало Кастро, самые опытные и авторитетные члены команды, встретились с тогдашним главным тренером Томасом Тухелем и гендиректором «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке и высказали опасения по поводу выхода на поле в такой ситуации. В ответ Тухель повернулся к Ватцке и спросил: «И это с этими подонками я должен побеждать „Баварию“?»

Об этой фразе не узнала остальная команда, но именно она стала началом конца для Тухеля в «Боруссии».