«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 8’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 85’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 39’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 41’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 81’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию

28 февраля 2019, 10:47

«Локомотив» летом намерен усилить защитную линию команды, пригласив Георгия Джикию из «Спартака».

«Железнодорожники» планируют расстаться с Ведраном Чорлукой, продать Соломона Квирквелию в европейский клуб и подписать Джикию. 

Отмечается, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не будет категорически против ухода Джикии. На его место планируется купить легионера.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
   252 / 882
28 февраля в 20:45
Зачем обсуждать то,чего нет...
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 882
28 февраля в 20:24
Как федун сказал, что в рублях будет платить - все побежали.
Заполярный
Заполярный ответил Evilhuman
   208 / 882
28 февраля в 18:58
Странный будет трансфер,да ещё и покупать лега,не вписывается в зулусскую стратегию или на банщика веник поднял?
САМ ТО ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО НАПИСАЛ.
Т34
Т34
   21 / 882
28 февраля в 18:28
Хотеть не вредно. Кто-то и Месси хочет купить...
Evilhuman
Evilhuman
   31 / 882
28 февраля в 17:54
Странный будет трансфер,да ещё и покупать лега,не вписывается в зулусскую стратегию или на банщика веник поднял?
andrefino13
andrefino13
   668 / 882
28 февраля в 16:44
Всё покажет весна,кто где и куда двинется, перемены будут везде, кроме ЦСКА и Краснодар,потому как, это реально пока, два ФК. Остальное :Стиральные машины.
andrefino13
andrefino13
   668 / 882
28 февраля в 16:37
Я не против.)))
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 882
28 февраля в 16:12
Перетопчутся как-нибудь!)))
1asss
1asss
   575 / 882
28 февраля в 16:10
Несколько дней назад на улицах Москвы появились плакаты в стилистике афиши известного фильма "Фантастические твари" с портретами руководителей клуба и игроков – Дениса Глушакова, Артема Реброва и Дмитрия Комбарова. В соцсетях идею поддержали фанаты, находящиеся в оппозиции к нынешнему курсу "Спартака", капитану Денису Глушакову и руководству клуба.

позорище....
1asss
1asss ответил FILL3286
   575 / 882
28 февраля в 16:07
всему соккеру стыдно за забалотного или паредаса
не соскакивай с банана, статья про свинарник
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил kent77
   709 / 882
28 февраля в 15:32
Кто такой нео???
mortid
mortid ответил NbKA555
   319 / 882
28 февраля в 15:09
Что за бред.Утятина про то что Кононов не против ухода.Продать лучше ЦЗ в России конкуренту и купить легионера на его место..Такое суметь надо придумать
В Тарасовке умеют, не сомневайся.
МапС
МапС
   144 / 882
28 февраля в 14:50
Лучше пусть усилят руководство Наилем Измайловым.
kent77
kent77
   855 / 882
28 февраля в 14:22
В своё время именно девочки от нео и отказались. Вице капитан, на следующий сезон 100% капитан команды, он если к бомжам не ушёл за очень хорошие деньги, к девочкам он точно не пойдёт!
Derranius
Derranius
   723 / 882
28 февраля в 14:18
Продадут Джикию - федуна и кононова на вилы! Уже купили аиртона.
Mangur
Mangur
   194 / 882
28 февраля в 14:15
А нужен ли он Локо?
makkie
makkie
   22 / 882
28 февраля в 14:01
Нет, ну если у Локо есть 30 млн - то пусть пробуют :)
Джикия лидер Спартака, любимец болельщиков, основной ЦЗ команды.

Да и потом, не так давно отказал Зениту, сказав, что ему не нужны газпромовские деньги.
Респект и уважуха!
удав
удав
   236 / 882
28 февраля в 13:58
клубы рфпл все больше напоминают автолюбителей-пенсионеров -каждый надеется купить у другого за малые деньги сильно б/у автомобиль,но чтоб был как новенький=)
oFANATo
oFANATo
   123 / 882
28 февраля в 13:40
ЗАЧЕМ ПАЛЫЧУ ОПОЗОРИВШИЕСЯ В ЛЕ ИГРОЧИШКИ?
Башмакоса
Башмакоса
   659 / 882
28 февраля в 13:19
Бред какой-то. Менять шило на мыло....
RIR68
RIR68
   185 / 882
28 февраля в 13:18
Джикия без Ананидзы - деньги на ветер!!!
Alhunah
Alhunah
28 февраля в 12:53
Пускай дальше хочет
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   179 / 882
28 февраля в 12:37
Пупсик за ромбик играет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 882
28 февраля в 12:34
Плановое ослабление конкурента на 5-е место...
Egorium
Egorium
   70 / 882
28 февраля в 12:28
Стыдно за спартак тарасовский, даже пупсиков своих продать решили.
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил Переписанный
   124 / 882
28 февраля в 12:23
АПОЭЛ, Насьональ, Твенте, Куусюси, Славия... продолжать?
Тут 7-0 хватит на долгие годы.
Переписанный
Переписанный ответил Alladins
   99 / 882
28 февраля в 12:19
АПОЭЛ, Насьональ, Твенте, Куусюси, Славия... продолжать?
Переписанный
Переписанный ответил FILL3286
   99 / 882
28 февраля в 12:18
Всей России стыдно за ляпы Дырофея с Латвией, Люксембургом и Кореей.
Alladins
Alladins ответил Литейный 4
   43 / 882
28 февраля в 12:17
Вовремя не соскочил Джикия от свиней, теперь его ожидает закат карьеры, если кто нибудь не переучит играть. Гыгыгы
Но для этого он должен пройти череду позоров через АЕКо-ПАОКовские поражения.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 882
28 февраля в 12:12
Учитывая то, какие неадекватные деньги Локо платит возрастному и травматичному Чорлуке, вполне похоже на правду.Лучше заплатить за Джикию, чем платить миллионы хорвату.
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