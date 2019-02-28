«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию

«Локомотив» летом намерен усилить защитную линию команды, пригласив Георгия Джикию из «Спартака».
«Железнодорожники» планируют расстаться с Ведраном Чорлукой, продать Соломона Квирквелию в европейский клуб и подписать Джикию.
Отмечается, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не будет категорически против ухода Джикии. На его место планируется купить легионера.
позорище....
позорище....
Джикия лидер Спартака, любимец болельщиков, основной ЦЗ команды.
Да и потом, не так давно отказал Зениту, сказав, что ему не нужны газпромовские деньги.
Респект и уважуха!
Джикия лидер Спартака, любимец болельщиков, основной ЦЗ команды.
Да и потом, не так давно отказал Зениту, сказав, что ему не нужны газпромовские деньги.
Респект и уважуха!