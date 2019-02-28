«Локомотив» летом хочет купить у «Спартака» Джикию

28 февраля 2019, 10:47

«Локомотив» летом намерен усилить защитную линию команды, пригласив Георгия Джикию из «Спартака».

«Железнодорожники» планируют расстаться с Ведраном Чорлукой, продать Соломона Квирквелию в европейский клуб и подписать Джикию.

Отмечается, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не будет категорически против ухода Джикии. На его место планируется купить легионера.