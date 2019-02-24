Сантос: «Переход в ЦСКА стал бы важным шагом в моей карьере»

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА .

Ранее стало известно, что клубы не смогли договориться по финансовым условиям сделки. Бразильцы требовали за трансфер более 4 млн евро, при этом хотели сохранить за собой 30% прав на футболиста.

Я понимал, что это будет важный шаг в моей карьере, но я уже говорил, что хочу вершить историю вместе с «Васку».