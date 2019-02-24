Сантос: «Переход в ЦСКА стал бы важным шагом в моей карьере»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 16’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 31’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 6’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 14’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 18’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 59’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 16’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 15’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 62’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 32’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Сантос: «Переход в ЦСКА стал бы важным шагом в моей карьере»

24 февраля 2019, 11:23

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос (Робиньо) рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА.

Ранее стало известно, что клубы не смогли договориться по финансовым условиям сделки. Бразильцы требовали за трансфер более 4 млн евро, при этом хотели сохранить за собой 30% прав на футболиста.

Я понимал, что это будет важный шаг в моей карьере, но я уже говорил, что хочу вершить историю вместе с «Васку».

Вопрос о продлении контракта я оставлю руководству клуба и своему агенту. Я предпочитаю заниматься своим делом на поле.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил serh62
   230 / 887
25 февраля в 13:47
ДЛЯ 25 ПРОЦЕНТНОГО КЛОУНА-----вы отваливаете за многих большие деньги. а разве есть толк??????? из последних двадцати приобретений, заиграли всего 3-4ичеловека. а где распиаренные попов, рауш, да и многие другие??? как говорится, редко да метко. вот это про нашу службу и Гинера. если ему доведется купить ваше сообщество, то он у федуна его за копейки заберет)))
Потом расформирует и продаст по частям. Полуразрушенный хлев дешевле снести и заново отстроить. ;)
Исмет
Исмет
   696 / 887
24 февраля в 20:38
Вонючий конюшню не хочет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   3 / 887
24 февраля в 18:25
это не опавдывает ужасной работы с кадрами Жени
Novograd
Novograd
   711 / 887
24 февраля в 17:39
ти без мозгов чувак
cska plus
cska plus
   12 / 887
24 февраля в 17:05
Вся Бразилия хочет оказаться в Великом ЦСКА.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   30 / 887
24 февраля в 16:56
62 ой,насмешил))))) Попов чемпион России ,и Фернандо и Квинси и Адриано и многие
Во-первых не чемпион, а экс-чемпион. А поскольку следующего ждать долго, то двукратных у хряков не будет. Во-вторых у хряков при любом тренеры все "заиграют" и Петкович, и Педро и даже Камбаров. Все бывает
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил 25процентный клоун
   601 / 887
24 февраля в 16:40
абажди,у Кононова заиграет
Давай, жди, 16 лет ждал и еще подождешь.
serh62
serh62
   197 / 887
24 февраля в 16:32
25процентный клоун- РАЗ В 17 ЛЕТ И ПАЛКИ СТРЕЛЯЮТ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 1-18 0-7 3-10
   3 / 887
24 февраля в 16:31
абажди,у Кононова заиграет
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
24 февраля в 16:31
62 ой,насмешил))))) Попов чемпион России ,и Фернандо и Квинси и Адриано и многие
serh62
serh62
   197 / 887
24 февраля в 16:25
ДЛЯ 25 ПРОЦЕНТНОГО КЛОУНА-----вы отваливаете за многих большие деньги. а разве есть толк??????? из последних двадцати приобретений, заиграли всего 3-4ичеловека. а где распиаренные попов, рауш, да и многие другие??? как говорится, редко да метко. вот это про нашу службу и Гинера. если ему доведется купить ваше сообщество, то он у федуна его за копейки заберет)))
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил 25процентный клоун
   601 / 887
24 февраля в 16:21
Женя в очередной раз опарафинился ,думает самый хитрый,нет. Вот мы отвалили за Айртона ,и о теперь наш на все сто ,и душой и телом . А то как жека с Хондой поступил ,с Еременко,Мамаевым и еще десятком игроков не делает ему чести. только ноунэймы могут терпеть этот беспредел
Леня Киевский и за Педрошу отвалил, молитесь на него.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Камерунец
   3 / 887
24 февраля в 16:20
браво,брат,так и есть ,и вот от жидовской этой сущности до щедрости газпрома простирается наша безумная лига ,ну почему нельзя все делать по-человечески ....
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
24 февраля в 16:18
Женя в очередной раз опарафинился ,думает самый хитрый,нет. Вот мы отвалили за Айртона ,и о теперь наш на все сто ,и душой и телом . А то как жека с Хондой поступил ,с Еременко,Мамаевым и еще десятком игроков не делает ему чести. только ноунэймы могут терпеть этот беспредел
serh62
serh62 ответил Камерунец
   197 / 887
24 февраля в 16:13
С какой гордостью лошади тут пишут про Гинера, мол не переплатит, он платить не будет и т.д. Это говорит только о скупости и недальновидности четырёхпалого еврея. Этот кусок, который он не захотел платить, вылезет ему ещё боком. И если в чемпионате кони благодаря судейскому корпусу ещё идут в пятёрке, то на евроарене очередное 4 место...
не неси чушь... платить за неизвестного игрока больше чем нужно, могут только недальновидные деятели от футбола . прикрывающиеся красно-белой тогой, работающие на свой карман.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил time out
   601 / 887
24 февраля в 16:00
Завидовать хряку в принципе невозможно. Хряков жизнь сильно наказала, в том, что им приходится болеть за такое г.....
RIR68
RIR68 ответил Камерунец
   184 / 887
24 февраля в 16:00
С какой гордостью лошади тут пишут про Гинера, мол не переплатит, он платить не будет и т.д. Это говорит только о скупости и недальновидности четырёхпалого еврея. Этот кусок, который он не захотел платить, вылезет ему ещё боком. И если в чемпионате кони благодаря судейскому корпусу ещё идут в пятёрке, то на евроарене очередное 4 место...
бу-га-га. тарасовский пальмотряс высоко взлетел в Европе?
RIR68
RIR68 ответил Ангел неБесГрешен
   184 / 887
24 февраля в 15:58
Пишущим ниже про частника гинера- на футболках конюшни фамилию негде написать, стодько спонсоров. Поичем не бедных и государственных Аэрофлоте, россети и прочих ВЭБок, построивших стадион...
странно, но почему на матче Зенит - Фенербахче Миллера показывали больше чем футбол? Скрытая реклама Газпрома или рубля, потраченного на всероссийскую стойку кормушки для бакланов?
ошалевший
ошалевший ответил Камерунец
   484 / 887
24 февраля в 15:58
С какой гордостью лошади тут пишут про Гинера, мол не переплатит, он платить не будет и т.д. Это говорит только о скупости и недальновидности четырёхпалого еврея. Этот кусок, который он не захотел платить, вылезет ему ещё боком. И если в чемпионате кони благодаря судейскому корпусу ещё идут в пятёрке, то на евроарене очередное 4 место...
этих четвёртых мест уже не счесть,зато реал не мотивированный есть,а мотивированную викторию никто не вспоминает
Камерунец
Камерунец
   422 / 887
24 февраля в 15:47
С какой гордостью лошади тут пишут про Гинера, мол не переплатит, он платить не будет и т.д. Это говорит только о скупости и недальновидности четырёхпалого еврея. Этот кусок, который он не захотел платить, вылезет ему ещё боком. И если в чемпионате кони благодаря судейскому корпусу ещё идут в пятёрке, то на евроарене очередное 4 место...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
24 февраля в 15:43
Пишущим ниже про частника гинера- на футболках конюшни фамилию негде написать, стодько спонсоров. Поичем не бедных и государственных Аэрофлоте, россети и прочих ВЭБок, построивших стадион...
Остапчук 67
Остапчук 67
   588 / 887
24 февраля в 15:43
Так будет лучше.
spartach n1
spartach n1
   21 / 887
24 февраля в 15:37
Шаг в пропасть ...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Ангел неБесГрешен
24 февраля в 15:20
Какой же душный этот гинер. При продаже ни копейки не сбросит, при покупке ни цента не добавит. Судьи более дешевый товар...
Надо брать пример с Шахтёра, если им игрок нужен, то они и платят, а не пальцы гнут как товарищ Гинер.... В итоге и команда с длинной лавкой, и успешнее ЦСКА выступает.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил makerdream
24 февраля в 15:15
разница в том что шахтер вон десятку платят если нужно им. Как в случае с ТЕТЕ... Так что пойдешь ты в ШАХТЕР если конечно нужен будешь...
Мне кажется иногда лучше переплатить немного, если действительно игрок тебе нужен...а так дядя Гинер вновь показал себя не с лучшей стороны. А самое обидное что это всё может вылезти боком ЦСКА, в т.ч. в еврокубках.
makerdream
makerdream
   683 / 887
24 февраля в 15:07
разница в том что шахтер вон десятку платят если нужно им. Как в случае с ТЕТЕ... Так что пойдешь ты в ШАХТЕР если конечно нужен будешь...
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил time out
   601 / 887
24 февраля в 14:57
Опять папка одного погулять выпустил?
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил Ангел неБесГрешен
   601 / 887
24 февраля в 14:18
Какой же душный этот гинер. При продаже ни копейки не сбросит, при покупке ни цента не добавит. Судьи более дешевый товар...
Не у всех же бездонная государственная бочка. Вот если бы Миллер за свои покупал ...
RamonCSKA
RamonCSKA
   243 / 887
24 февраля в 14:17
ну гинер не переплатит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
24 февраля в 14:16
Какой же душный этот гинер. При продаже ни копейки не сбросит, при покупке ни цента не добавит.
Судьи более дешевый товар...
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