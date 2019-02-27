«Спартак» летом продаст Зе Луиша или Луиса Адриано

27 февраля 2019, 08:29

По информации СМИ , «Спартак» летом продаст одного из своих нападающих - Зе Луиша или Луиса Адриано. Предпочтительнее было бы расстаться с Зе, поскольку он моложе и за него можно выручить больше денег. «Красно-белые» готовы рассматривать предложения по игроку от 10 млн евро.

Контракт Зе Луиша рассчитан до 2021 года, а Адриано - до 2020-го.