«Спартак» летом продаст Зе Луиша или Луиса Адриано

По информации СМИ, «Спартак» летом продаст одного из своих нападающих - Зе Луиша или Луиса Адриано. Предпочтительнее было бы расстаться с Зе, поскольку он моложе и за него можно выручить больше денег. «Красно-белые» готовы рассматривать предложения по игроку от 10 млн евро.
Контракт Зе Луиша рассчитан до 2021 года, а Адриано - до 2020-го.
Но просто за бесценок их клуб точно не продаст!
Но просто за бесценок их клуб точно не продаст!
Севилья уже купила, теперь не знает как избавиться от лучшего игрока спартака. А если это был лучший, то какие же у них худшие?
Севилья уже купила, теперь не знает как избавиться от лучшего игрока спартака. А если это был лучший, то какие же у них худшие?
А по поводу дубов и зулусов, могу сказать, наш дуб колдун золотой гол на ЧЕ забил и в чемпионском сезоне на нём золотой гол числится!
Где там ваша зулусия на каких крупных турнирах участвует?
А, да у вас же Педро по кличке памятник есть, наверное чемпионом мира стал и в финале все 10 голов забил, что в 23 года себе живому памятник ставит!!!
Повеселил, спасибо!!!!
А по поводу дубов и зулусов, могу сказать, наш дуб колдун золотой гол на ЧЕ забил и в чемпионском сезоне на нём золотой гол числится!
Где там ваша зулусия на каких крупных турнирах участвует?
А, да у вас же Педро по кличке памятник есть, наверное чемпионом мира стал и в финале все 10 голов забил, что в 23 года себе живому памятник ставит!!!
Повеселил, спасибо!!!!
кляча еврея
кляча еврея
а после лазурных трудно куда то уйти,китай,дженоа,парма и весть прочий хлам
а после лазурных трудно куда то уйти,китай,дженоа,парма и весть прочий хлам