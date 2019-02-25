Слуцкий рассказал, почему Джано не перешел в «Витесс»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Джано зимой не пополнил состав голландской команды из-за местной системы налогов.

Первая задача в «Витессе» – попасть в Лигу Европы. Вторая – получить деньги с продажи игроков. Любого футболиста «Витесса» можно купить. Вопрос только – за сколько? Третья задача – давать толчки арендованным игрокам. В этом году есть хавбек Мартин Эдегор, арендованный из «Реала». Потому что это реноме клуба. Установление связей с большими командами. Четвертое – подтягивать молодежь из академии. Академия «Витесса» входит в топ-5 лучших академий Голландии.

Зимой к нам мог перейти Джано. Он не смог присоединиться из-за системы двойного налогообложения. «Спартак» доплачивал бы ему заработную плату, но так как в России и Голландии совершенно разные системы налогообложения, то сделка не завершилась. Здесь 51 процент, а у нас 13. По голландским законам не может человек облагаться налогом в России и здесь.