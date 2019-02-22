Салугин и Голышев стали игроками «Нижнего Новгорода»

22 февраля 2019, 20:29

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко заявил, что клуб заключил контракт до конца сезона с Александром Салугиным, а также подписал Павла Голышева из «Луча».

Ранее волжане пополнились нападающими Денисом Давыдовым из «Спартака».