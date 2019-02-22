Дивеев сегодня сменит «Уфу» на ЦСКА

22 февраля 2019, 14:54

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев сегодня станет игроком ЦСКА .

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сегодня клуб может покинуть один футболист.

19-летний Дивеев является воспитанником «Уфы». В текущем сезоне он провел 2 матча в РПЛ .

Летом сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Арсенал».