«Уфа» отдаст Сейдахмета в аренду

сегодня, 19:55

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал прощальный пост в Инстаграме казахстанского нападающего команды Еркебулана Сейдахмета.

Почва, что Сейдахмет уйдет из «Уфы» есть. Завтра мы постараемся об этом объявить. Если всё будет нормально, он может оказаться в другом клубе.

Это будет полноценный трансфер?

Нет. Думаю, что аренда.

В Казахстане может оказаться?

Почему именно там?

Потому что практически везде трансферное окно закрыто.