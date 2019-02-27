«Уфа» отдаст Сейдахмета в аренду

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал прощальный пост в Инстаграме казахстанского нападающего команды Еркебулана Сейдахмета.
Почва, что Сейдахмет уйдет из «Уфы» есть. Завтра мы постараемся об этом объявить. Если всё будет нормально, он может оказаться в другом клубе.
Это будет полноценный трансфер?
Нет. Думаю, что аренда.
В Казахстане может оказаться?
Почему именно там?
Потому что практически везде трансферное окно закрыто.
Вот именно что практически. Не только в Казахстане заинтересованы в Сейдахмете, есть и другие страны.