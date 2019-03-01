Матч «Ростов» - «Арсенал» перенесен с 11 на 10 марта

В пресс-службе РПЛ сообщили, что матч 19-го тура чемпионата России между «Ростовом» и тульским «Арсеналом» был перенесен с 11 на 10 марта.

В связи с переносом матча 19-го тура Премьер-Лиги между футбольными клубами «Краснодар» и «Оренбург» с 10 на 11 марта на основании п.6.4. регламента РПЛ , необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, Российская Премьер-Лига приняла решение назначить матч 19-го тура «Ростов» - «Арсенал» на воскресенье, 10 марта, в 14:00 по московскому времени.