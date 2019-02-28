Матч «Арсенала» с «Оренбургом» перенесен на нейтральное поле

28 февраля 2019, 17:34

«Арсенал» не сможет принять «Оренбург» в Туле в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России.

Сообщается, что газон Центрального стадиона «канониров» не допущен к поединку. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.