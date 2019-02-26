Как «Арсенал» стал грозненским

26 февраля 2019, 22:38

Клятвы и заверения руководства «Арсенала» о том, что Тула примет матч с ЦСКА , оказались напрасными. «Соккер.ру» - об очередном переносе в чемпионате России.

Было бы наивно полагать, что с наступлением весны все поля в российском футболе зацветут и будут благоухать свежей зеленью. Поэтому как минимум на некоторых аренах следует в первых весенних турах ждать неприятную картину, а как максимум – не ждать матчей вовсе.

К сожалению, сегодня обманулись ожидания болельщиков тульского «Арсенала», которые еще неделю назад не сомневались в том, что матч с ЦСКА пройдет на родном стадионе туляков. А какие могут быть сомнения, когда наперебой о выполненных работах рапортуют боссы клуба? Вот, например, заявление президента «Арсенала» Гурама Аджоева от 20 февраля:

На 100% уверен, что матч пройдет в Туле. Комиссия РПЛ к нам приезжала позавчера, взяла пробы. Через 10 дней будет в идеальном состоянии. Мы уже не первый год подтверждаем, что у нас поле на хорошем уровне. Лига прислала нам письмо с пожеланиями по подготовке газона, позже мы отправили письмо с теми мерами, которые уже применены. В письме мы отметили, что, судя по прогнозу погоды, по состоянию газона и принятым мерам, не сомневаемся в том, что матч состоится в Туле. Лига беспокоится за состояние газона, как и мы, мы этим, естественно, занимаемся, прилагаем все профессиональные усилия.

Очевидны две вещи. Во-первых, вас обманывали в школе, что 100 процентов – это максимальная вероятность события. Во-вторых, кто-то обманывал самого Аджоева, отчитываясь о работе. И это уже внутреннее дело клуба. Ведь вторя словам своего президента, в тот же день и пресс-служба туляков поставила себя в неловкое положение:

Сегодня газон Центрального стадиона находится в технически пригодном состоянии для проведения матча. Включен подогрев, поле укрыто специальной пленкой, проведены все необходимые агротехнические мероприятия для улучшения его состояния. В начале марта, когда в Туле состоятся матчи чемпионата России и Кубка страны, синоптики обещают небольшой мороз, но на качестве поля это никак не скажется. Проведение матчей не вызывает опасений.

Вероятно, не все в Туле знакомы с техническим регламентом, если заявляли о готовности арены. Ведь буквально на следующий день на стадион «Арсенала» прибыла комиссия РПЛ , которая не поверила громким обещаниям руководства клуба. Вот отчет проверяющих. Между заявлениями президента «Арсенала» и проверкой прошел один день, подчеркнем:

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.

В руководстве «Арсенала» быстро осознали, в каком неловком положении оказались со своими заявлениями, ударами в грудь кулаком и этими проверками. Пришлось снова давать обещания, но теперь уже той самой комиссии, которая сегодня проверяла арену повторно, уже в расширенном составе. Чуда не случилось, «нога у пациента не выросла» за несколько дней, поэтому решение о запрете на проведение игр РПЛ в Туле осталось в силе.

Даже если отмести в сторону тот факт, что кто-то в Туле как минимум повел себя самонадеянно, а максимум – схалтурил и пошел на обман, можно понять ситуацию: граница зимы и весны редко где в России создает благоприятные условия для выращивания травки на газонах. Но есть же резервный стадион? Он имеется у всех клубов РПЛ по регламенту.

С чувством того, что все предусмотрено, чиновники из «Арсенала» и лиги смотрят на список резервных стадионов и понимают, что на заявленной «Арене Химки» сыграть тоже не получится, поскольку 3 марта там собственно «Химки» встречаются с «Факелом». Фишка с бронированием резервного стадиона быстро оказалась пшиком, как это уже не раз бывало – почему-то не клеится у клубов РПЛ с правильным выбором резервных арен.

Приходится просто искать свободную. Но и резервные поля лиги заняты матчами: в Сочи играют «Енисей» и «Ростов», в Уфе встречаются «Уфа» и «Динамо». Разумеется, о комфорте болельщиков уже никто не думал – лишь бы куда-то пристроить эту несчастную игру. Нашелся вариант с Грозным, где все же готовы принять матч с распростертыми объятиями. Вот что по этому поводу сказал главный инженер «Ахмат-Арены» Лом-Али Астемиров:

У нас уже после окончания рабочего дня прошло экстренное совещание, когда появилась информация о возможном переносе в Грозный домашней встречи тульского «Арсенала». Мы дали подтверждение самому клубу и лиге, что готовы. Для нас здесь нет какой-то неожиданности – заблаговременно подготовились к возобновлению сезона. Честно говоря, вообще могли бы провести игру в любой момент зимы. Газон находится в отличном состоянии, никаких проблем нет. Да, есть молодые побеги, и имеется небольшой риск загубить молодую траву. Но сложилось так, как сложилось, так что готовы провести матч на самом высоком уровне. Никаких неожиданностей не ожидается.

Конечно, прекрасно, что встреча состоится на хорошем поле, и это может гарантировать неплохого качества футбол. Но полагаем, что не стоит просто выдохнуть, порадовавшись решенной проблеме, и продолжать работать как ни в чем не бывало. На непрофессионализм «Арсенала» стоит обратить внимание. Ведь совершенно ясно, что клуб подставил своих болельщиков, которые вместо многообещающей встречи с одним из лидеров российского футбола получили в Туле возможность вернуть деньги за билеты.