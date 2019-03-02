Гвардиола: «Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья защитника Бенжамена Менди.

На сегодняшний день он не в форме. Дело не в английском футболе, он просто не может играть. Менди травмирован уже на протяжении двух сезонов, значит, возможен и третий. Надеюсь, этого не случится, мы работаем над этим, но факт в том, что мы могли на него рассчитывать только в нескольких играх. Такова реальность.

Не знаю, что произойдет в дальнейшем, но мы думаем над тем, чтобы найти игроков на эту позицию.