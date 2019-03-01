Рэшфорд полностью восстановился после травмы

01 марта 2019, 13:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд набрал хорошую форму и выйдет в стартовом составе на матч 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Напомним, футболист получил болезненный удар по лодыжке в игре с «Ливерпулем», в итоге смог выйти на поле в поединке с «Кристал Пэлас» лишь ближе к финальному свистку.