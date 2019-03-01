Рэшфорд полностью восстановился после травмы

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд набрал хорошую форму и выйдет в стартовом составе на матч 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Напомним, футболист получил болезненный удар по лодыжке в игре с «Ливерпулем», в итоге смог выйти на поле в поединке с «Кристал Пэлас» лишь ближе к финальному свистку.
Рэшфорд уже полностью здоров. Вероятно, поставлю его в стартовый состав.
Не думаю, что в составе на завтрашний матч будет много изменений. Мы не хотим рисковать. Возможно, Марсьялю понадобится еще несколько дней, прежде чем он будет готов играть.