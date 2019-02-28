Роналду может сыграть с «Наполи»

28 февраля 2019, 20:03

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня работал в общей группе на тренировке команды.

Таким образом, португалец сможет сыграть в центральном матче 26-го тура Серии А против «Наполи». Ранее у игрока были проблемы с левым голеностопом.